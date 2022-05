Escapa de casa hogar San Pedro en Altamira y denuncia maltrato

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Fernado Morales Ortiz, denunciò a la Casa Hogar “San Pedro”, del ejido Lomas del Real, en Altamira, de prodigar maltrato a los internos.

El joven de 21 años, reconoció que se encontraba internado y decidió escapar el sábado anterior.

“Yo me escape del lugar , porque ahí nos maltratan. O sea, yo he visto que como la señora hizo que un compañero levantara la comida.”.

Menciona que hay compañeros a los encierran dos o tres días .

“Otro día, sacan a otro compañero y los encierran. Y duran ahí como dos o tres días, a veces sin comer. A mi me metieron miedo de cuando me escapè esa vez, me dijeron que si te lleva, la señora, o sea esa que vino hace rato, que no, no te a dar de comer y te va a tener ahí encerrado”.

Los cuartos donde los encierran, dijo que tienen barrotes.

“Son como cárceles, porque tienen como barrotes, y les ponen candados. “.

Morales Ortiz, reconoce que ingreso durante el mes de abril a la casa hogar “San Pedro”.

“De protección civil me trasladaron pero no me dieron la razón. soy de Antiguo Morelos, en Tamaulipas. Pero me trajeron en una ambulancia, en una de esas que trasladan enfermos.”.

En Antiguo Morelos, dice que vivía con sus padres y ayudaba a su padre de jornalero.

Al interior, explica que sufría de intensos dolores , causado por una afección que sufre en una pierna, debido a que no recibía medicamento adecuado.

La encargada del lugar dijo que la identifica como a la señora Romana o “Doña Romi”.

“Tiene unos modos feos de como tratar a las personas. O sea, no se como la hayan educado. Abusa de los pacientes. Un día regaño a una compañera, pero bien enojada. Los puso a arrancar zacate, con las manos”.

El joven se encuentra bajo el cuidado de unas personas en un sitio que no fue revelado por morimos de seguridad.

Por Josè Luis Rodriguez Castro/ La Razòn