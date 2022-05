Hasta el último minuto

Los últimos mandatarios que gobernaron de principio a fin sus respectivos sexenios fueron dos. Manuel Cavazos Lerma, que mantuvo el control del gobierno, incluso en la brecha final cuando ya había sido electo su sucesor, Tomás Yarrington.

Una calca similar de ejercer el poder la realizó el mismo Yarrington quien hasta que terminó permitió que su sucesor Eugenio Hernández, se mostrara como gobernador.

Eugenio Hernández, por su parte no pudo hacer lo mismo debido al magnicidio que ocurrió con el asesinato del doctor, Rodolfo Torre Cantú en 2010, este hecho dejó a Eugenio imposibilitado para elegir un sustituto del Doctor y para evitar que le echaran la culpa, tuvo que aceptar la candidatura de Egidio Torre Cantú.

El hermano del malogrado candidato a gobernador, finalmente cobró caro al pueblo, y sobre todo al PRI, por el asesinato de su hermano, al extremo de traicionar al partido y entregar la elección, para que ganara el PAN. Egidio, quien pese a que dejó un faltante según la Auditoría Superior del Estado, por 5 mil mdp, jamás se le ha molestado en su palacete ubicado en San Pedro Garza García en Monterrey Nuevo León.

El hoy gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, como ya lo hizo público, en plano desafiante, tiene la intención de mantener el control del Estado hasta el último día de su mandato.

Y su interés es hacer ganar a César Verástegui, para mantener cierto poder y allanar su salida.

Entre las lecturas, que muchos han hecho sobre la designación de Verástegui, es que destacó su movilidad y operación política que fueron importantes en temas y momentos álgidos de esta Administración.

Sus resultados en el terreno electoral para el PAN, lo volvieron una pieza importante para el gobierno Cabecista, contrario a otros personajes operadores del mismo partido a quienes se les hizo candidatos en el 2021 y perdieron todo.

Entre ellos, aparece Gerardo Peña Flores, que perdió la diputación federal de mayoría en Reynosa; Ismael García Cabeza de Vaca que no pudo sacar el triunfo, ni los encargos que recibió y Chucho Nader, quien a decir de muchos, se confió por su amistad con Marko Cortés líder nacional del PAN , recibiría la candidatura a gobernador.

Verástegui, ganó muchos municipios rurales del centro y parte del sur de Tamaulipas y se pensó en él, por su lealtad.

Hoy, a distancia, se observa que si César no fuese el candidato, el PAN estaría perdido, en la lona.

Incluso, de haber escogido a otro aspirante, se hubiese cebado la coalición con el PRI, luego que Edgar Melhem, era uno de los más tercos en rechazar la coalición de Va por Tamaulipas, sobre todo si el candidato no era César el Truko Verástegui, con quien -según relatan priistas, había amarrado compromisos, cuando este último fue Secretario General de Gobierno.

Y lo de la alianza se complica antes de su parto, cuando PAN le impugnó al PRI una diputación local que finalmente le tumbó al priista Alejandro Guevara Cobos.

Pese a que había un rompimiento justificado con el PRI, Verástegui se encargó de realizar con tejido fino el reencuentro con los priistas y jaló no solo a Edgar, a los primeros eventos donde el candidato no hablaba, uno de los principales oradores era el fallido aspirante a diputado Alejandro Guevara.

Sumó incluso a Leticia Salazar, adversaria histórica de Francisco, -como le dicen los panistas al gobernador- al extremo que fue una de las oradoras que resaltó la figura de César Verástegui-.

Pero en las últimas horas, los méritos y el trabajo realizado por Verástegui, parece que no se tomaron en cuenta .

Con ello, se abre un capítulo inédito en la sucesión gubernamental.

Solo falta por conocer, cuál será la posición que asuma el candidato a gobernador del PAN, PRI y PRD César Verástegui y que el tiempo, escriba el desenlace de estos comicios, donde pareciera que se busca una “reelección”.

´Por Por Arturo Rosas H.