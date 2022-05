MÉXICO.- La enfermería es una labor de amor por el prójimo que requiere un trabajo fino, delicado y a tiempo. No tienen margen de error.

En el Día Internacional de la Enfermería, Excélsior platicó con Fabiana Zepeda, coordinadora técnica de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre lo que representa para ella ser parte de ese equipo de trabajo.

“La enfermería es una vocación es un tema que no te enseñan perse en la escuela a como ser sensible a cómo, ser empática, es parte de la formación cierto pero la vocación tiene mucho que ver, el personal de enfermería ya trae ese sentido del servicio y justo ese sentido de servicio es el que le da la herramienta, para ser sensible para escuchar, para incluso guardar silencio” , expresó.

La jefa Fabiana contó que el IMSS cuenta con un ejército de personas dedicadas a la enfermería con aproximadamente 140 mil enfermeros y enfermeras.

Lamentablemente durante la lucha contra el virus del Sars-Cov-2 dijo hubo perdidas que lamentar.

Sin embargo, aseguró que las enfermeras y enfermeros mexicanos se encuentran listos para trabajar y entregar lo mejor de sí para quien lo necesite.

Reveló que durante la crisis sanitaria el personal de enfermería del IMSS abrió su corazón con millones de pacientes y en algunos casos hicieron lo que parecía, que los pacientes salieran a reunirse con su familia.

“Era un paciente aproximadamente 70 años, ya se daba por vencido y dijo ya llegue aquí ya me voy a llegar a morir y la verdad es que platicando con el paciente recuerdo bien que le pusimos música, pero no una música relajada porque a él le gustaba mucho la salsa a ese señor. Entonces le pusimos de esa música, salsa, yo misma se lo puse en mi teléfono y le cambio el semblante esos pequeños instantes y momentos son los que son realmente de mucha importancia de tal forma que el tomo fuerza entendió que, pues la vida es eso un instante vivir un día a día no pensar en que no voy a llegar ni voy a lograrlo, finalmente, el señor se fue a su casa con su familia, seguramente hoy ya está en los brazos de su familia ya sano y recuperado”.