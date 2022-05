Responde Truko a Delgado: “Que no hable de honestidad”

TAMAULIPAS.- El candidato a la gubernatura por la alianza “Va Por Tamaulipas”, César ‘El Truko’ Verástegui le respondió al presidente nacional de MORENA Mario Delgado Carrillo, quien lo acusó de comprar votos, pues dijo el dirigente morenista todo lo ha conseguido “de manera ilícita”

Tras su gira por la zona sur de Tamaulipas, “El Truko” ofreció una rueda de prensa en donde se defendió de las acusaciones de Mario Delgado, argumentando que quiere conocer a la gente municipio por municipio, y no comprando votos, como el morenista lo afirmó.

“Se me hace algo increíble, si lo que estoy pidiendo es que me conozcan porque yo sí puedo aportar algo a la sociedad tamaulipeca, yo sí traigo experiencia, fui agricultor toda la vida, sé ser granadero, exportador, comerciante, he tenido oportunidad de hacer mil cosas, pero es ganándome la vida durante 45 años, y digo esto porque empecé a trabajar desde los 11 años”.

El candidato aseguró que esa es su historia y que a base de esta puede debatir contra todos, ya que sabe y conoce cómo trabajar para dar mejores resultados a los Tamaulipecos.

Verástegui Ostos, manifestó que Mario Delgado no tiene nada que presumir ni hablar, ya que todo lo que ha conseguido fue de manera ilícita, afectando a terceros.

Finalmente, agregó que el estandarte de MORENA nadie lo ha respetado, ya que han hecho todo lo contrario a sus principios.

“Mario Delgado qué puede presumir si todo el dinero que h hecho es a base de la delincuencia, dónde está el estandarte de no mentir, no robar, no traicionar; ese estandarte lo traen lleno de “calabaza” mejor que hablen de otra cosa, los tamaulipecos quieren resultados”, finalizó.

Por Javier Cortés/ La Razón.