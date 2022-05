Salvan brazo del niño atacado por lobo en zoológico

EDO DE MÉX.- Su amor por los animales hizo que Alexis Fabián de nueve años tratara de acariciar a un lobo cuando visitaba el Zoológico Parque del Pueblo en el municipio de Nezahualcóyotl y estuvo a punto de perder su brazo.

“Su estado de salud es estable ahorita, bendito sea dios después del susto que nos llevamos ya está bien, ya tiene movilidad en sus manos en sus dedos que era importante que ocupábamos, pero ya está bien le repito”, señaló José Gómez, papá de Alexis Fabián.

“Él ama a los perros hace rato estábamos jugando memorama y salió la imagen de un lobo, se le quedó viendo y dijo mira igualito al que me mordió, el sigue igual, él no tiene resentimiento sobre los animalitos, él sigue igual con el mismo amor hacia los perritos. Yo le tomé fotos al lobo el otro día que fuimos al parque, le tomé fotos y se las enseñé y le dije, mira hijo este es y me dijo ese es el perrito, lo acarició, lo volvió acariciar ya la segunda vez que lo acarició lo mordió”.

Hoy el pronóstico para Alexis es bueno e incluso podrían darlo de alta este fin de semana y salir del Hospital de Alta Especialidad en Zumpango.

“La evolución ha sido muy placentera muy buena todo el día ya tiene movimiento en sus manitas, ya camina, ya hace todas sus actividades normales nada más no puede mover la muñeca, pero con tratamiento se va a poder rehabilitar. Prácticamente todo depende de la evolución del niño, el niño tiene apenas a como nos habían dicho al parecer el día domingo el lunes lo podían dar de alta, pero todavía tendríamos que venir con terapia que va a tener el niño aquí”.

Lo que mantiene feliz e inquieto de Alexis, quien ya quiere salir y regresar a su casa, es ver a su hermana América y realizar las actividades que acostumbraban.

“Él lo que quiere es ya irse, ya quiere ir, ya me pide su perfume porque le gusta mucho usar perfume se bañó, papi tráeme mi perfume ya me quiero ir, hace rato, no ayer me dijo que quería que todo fuera igual como antes, le dije igual yo va a ser hijo, pero vamos hacer todo lo posible porque sea más apegado a lo normal”.

Sin embargo, la familia ahora debe enfrentar otro problema, pues se han acabado sus recursos para poder regresar a Zapotlanejo, Jalisco, de donde son originarios, además de que el niño debe seguir con terapias.

“Mi situación económica es mala, ya ven agotamos los fondos que traíamos, pero el gobierno nos ha estado apoyando, y en la cuestión del trabajo, parece ser que sí hubo un problemita ahí, ya cuando llegue lo solucionamos. Si alguien puede echarnos la mano, para el niño, principalmente para el niño”, pidió el papá de Alexis.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR