Al maestro con cariño… 

Mañana es 15 de Mayo, Día del Maestro, ojala que cuando menos los profes como celebración reciban su estímulo económico por años de servicio a la educación,

Claro, hay maestros que no merecen ni siquiera una felicitación porque en lugar de estar en las aulas impartiendo asignaturas escolares andan en la grilla o dando malos ejemplos a las nuevas generaciones, como los de la CNTE, que se la pasan de plantón obstaculizando vías de comunicación y dañando a la nación.

Pasado mañana es el Día Internacional de la Luz, pero la conmemoración del Día Internacional de la Luz no refiere a la fecha que se inventó la energía eléctrica, ni a THOMAS ALBA EDISON o la idea de NIKOLA TESLA de que el mundo tuviera energía eléctrica gratis, no, la celebración es para que se presenten proyectos que contribuyan a las tecnologías basadas en la energía eléctrica, la luz, y como este sector contribuye en el arte, la cultura, la educación, en síntesis, la vida diaria del mundo.

En este México lindo y querido quizá el único que este celebrando el Día de la Luz sea MANUEL BARTLETT con la luz de algunos jugosos contratos, porque los mexicanos en estos tiempos de contingencia no ven ni la luz al final del túnel, buena parte de la población no le alcanzará ni para pagar el recibo de energía eléctrica, y con eso que el Presidente tuvo la ocurrencia de cancelar los proyectos de energías renovables el país no tendrá desarrollo, nada que celebrar.

El martes 17 de mayo es el Día Internacional contra la homofobia, seguramente las agrupaciones tomaran las calles con sus banderas multicolores a celebrar la fecha, reclamar sus derechos y hacer peticiones, ojala sean en orden, respetando a los ciudadanos, los espacios públicos que son de todos.

En fin, la situación es que mañana es el Día del Maestro pero la fecha por tercer año consecutivo se vivirá diferente a otros tiempos, no se tendrán grandes celebraciones, entronizaciones o galardones, dos años la crisis de salud no lo permitió y este cae en domingo, quizá el lunes las autoridades se apliquen y les festejen, aprovechando que lo dieron como feriado., los niños no asistirán a las escuelas.

Esperemos también que para el próximo año la celebración del Día Internacional de la Luz, sea motivo para que todos celebremos que se tiene energía eléctrica más barata, que la gente tenga luz en sus vidas y sus carteras, aunque eso sería un milagro.

Igual el Día de la homofobia, con responsabilidad y respeto, se podrá celebrar, por lo pronto desde hoy al Maestro con cariño debemos recordar.

Por Rosa Elena González