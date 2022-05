Trascendió la detención del líder sindical de los trabajadores de la Salud en la entidad, ADOLFO SIERRA MEDINA, aquellos que son sus cercanos y uno que otro despistado aseguraba que se debía a que era el más fuerte impulsor de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Aseguraban que ADOLFO SIERRA era la llave de la victoria de Morena, por eso lo detenían para que perdieran el proceso.

Nada más lejano de la realidad, si alguien conoce la rapacería, abusos, hostigamiento laboral y sexual contra el personal de Salud que cometió ADOLFO SIERRA en sus años es precisamente AMÉRICO VILLARREAL, quien lo trató como Subsecretario de Salud.

SIERRA MEDINA es un pillo de una docena de suelas, quien mensualmente se embolsa más de 350 mil pesos de cuotas, sin contar otros negocios que hizo durante casi dos décadas al frente del Sindicato de Salud.

Algunas de las acusaciones son como venta de permisos, comisiones sindicales y venta de plazas que se ejecuta de acuerdo a la categoría, las más caras son las de doctores y enfermeras que se llegan a vender hasta en 400 mil pesos.

Claro, SIERRA también aprovecha su posición para presionar a mujeres laboral y sexualmente a cambio de promesas de que serían favorecidas. Una enfermera nos confirmó este hecho, acusándolo de pervertido y abusivo aunque se encuentre en su ocaso sexual.

Su detención se realizó por elementos de la Fiscalía, por una orden girada por el delito de la venta de plazas y otros malos manejos.

Con esto queremos dejar claro que ADOLFO SIERRA no fue detenido de ninguna manera por ser simpatizante de AMÉRICO, mucho menos porque sea su arma secreta para el triunfo, fue arrestado por los presuntos delitos que cometió. Si lo aprehendieron es porque encontraron los suficientes elementos para continuar su proceso.

Ser, pertenecer o simpatizar con Morena no convierte a sus integrantes en seres castos y puros, la realidad es que muchos de ellos son personajes oscuros y con un pesado pasado de corrupción.

Por cierto, el jueves por la tarde AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, el candidato de Morena a la gubernatura anduvo por el Parque Siglo 21, grabando un spot donde seguramente tocará el tema deportivo.

Llegó acompañado de seis camionetas, tripuladas por auxiliares y agentes de seguridad, se nota que se intensificó el operativo en su entorno.

Las razones que tiene para cuidar su seguridad son más que válidas, en Tamaulipas las historias son malas y nadie olvida el asesinato del ex candidato del PRI, RODOLFO TORRE CANTÚ.

La deuda con los deportistas es muy grande, los apoyos nunca llegaron, los reclamos son casi diarios, con un inútil que fue colocado al frente de la dependencia, como CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO, quién en lugar de ser castigado, fue premiado con una diputación local por la vía plurinominal.

Para muestra un botón, AMÉRICO recorrió las instalaciones del Parque que alberga las instalaciones de El Planetario, dándose cuenta de las malas condiciones que se encuentra la alberca y la cancha que curiosamente lleva el nombre de su padre AMÉRICO VILLARREAL GUERRA.

Fue en el sexenio de AMÉRICO cuando mayor impulso se le dio y por eso se le conocía como el gobernador deportista.

Su hijo hoy busca con tenacidad ser el próximo gobernador en una contienda electoral que no será nada sencilla.

Vienen cosas peores, quizá por eso aumentó la vigilancia en su entorno, pero permite el acercamiento con los ciudadanos, aunque este rodeado de aquellos que se bajaron de la camioneta de RODOLFO.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

Por Juan Antonio Montoya Báez