Modelo de OnlyFans exige test de IQ antes de su primera cita

Una joven modelo de OnlyFans dio de qué hablar en redes sociales al señalar que el atractivo físico no es todo lo que le interesa en una persona, por ello exige a sus pretendientes realizar un test de IQ antes de su primera cita y en caso de no pasarlo deja de salir con ellos de inmediato.

Candice Kloss, de 21 años de edad, abandonó sus estudios universitarios para seguir su sueño como modelo y se sumarse a OnlyFans en 2020. Aunque su carrera comenzó hace poco tiempo, la joven ha ganado gran popularidad y como muestra de ello apareció en la portada de “Playboy Sudáfrica”.

Kloss pertenece desde los 17 años al club Mensa, una asociación internacional de superdotados que se fundó en Inglaterra el 1 de octubre de 1946. Para entrar realizó una prueba en la que obtuvo 134 puntos que se considera “inteligencia por encima de la media”, con seis más hubiera alcanzado el nivel de “genio”.

La joven aseguró que realiza el test de IQ pues ha salido con hombres que son atractivos, pero no puede sostener una conversación larga con ellos; además, le resulta “decepcionante” que no estén al día con lo que sucede en el mundo.

En entrevista para Good Morning Britain, Candice Kloss señaló que trata de hacer divertida y causal la prueba de IQ para sus prospectos con la finalidad, no sólo de que no se den cuenta, también de que puedan realizarlo con la mayor naturalidad posible.

“Trato de hacerlo parecer algo divertido, porque un amigo ha tomado el test de personalidad que es bastante divertido, ya sabes, ese de si eres introvertido o extrovertido, así que trato de hacerlo algo así: ‘Oh, hacer un test es divertido, ¿no quieres hacer este?’”, dijo la modelo.

'I try and make it seem like fun!'

Only Fans model and member of Mensa, with a score of 130, Candice Kloss has revealed any prospective partner has to face an IQ test on their first date.

So is it unfair to rule someone out if their intelligence doesn't match yours? pic.twitter.com/zjUMsPBxfy

— Good Morning Britain (@GMB) May 11, 2022