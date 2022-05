“Ha sido sufrimiento y dolor”: Belinda habla de su ruptura con Christian Nodal

MÉXICO.- La cantante Belinda se ha mostrado feliz y emocionada con sus nuevos proyectos en España que la mantienen enfocada en su carrera, esto luego de terminar su compromiso con Christian Nodal del que habló por primera vez asegurando que por ahora le cerró las puertas al amor.

Han pasado poco más de tres meses desde que Belinda y el cantante de regional mexicano pusieron fin a su compromiso, aunque ninguno de los dos ha revelado los motivos por la repentina ruptura la cantante confesó que pasó momentos de mucho sufrimiento y dolor.

En entrevista para “Ventaneando”, la cantante señaló que ha pasado por momentos difíciles en los últimos meses y agradeció las muestras de apoyo de sus fans y su familia, por quienes ha tratado de tener una actitud positiva y mostrarse contenta ante las cámaras.

“Han sido momentos complicados y les puedo decir que hoy estoy muy bien. Que me escuchen feliz no quiere decir que no es difícil, no todo es alegría y felicidad (…) Ha sido mucho sufrimiento y mucho dolor, así es la vida y hoy puedo decirles que me siento mucho mejor”, dijo Belinda.

Belinda se cierra al amor

Hace algunos días durante una lectura de tarot se reveló a Belinda que viviría romances fugaces llenos de pasión en España, desde ese momento la también actriz puntualizó en que no estaba interesada en tener una pareja.

La intérprete de “Luz sin gravedad” recalcó que por ahora no está interesada en comenzar una nueva relación, contrario a su ex pareja quien ha sido captado con hermosas mujeres y empresarias desde su ruptura, recientemente con la modelo Mariana García a la que habría conocido cuando aún estaba en una relación con Belinda.

“Ahorita novio no está permitido por ningún motivo, ese tema está prohibido por el momento”, dijo Belinda detallando que está enfocada en su trabajo y la promoción de la serie “Bienvenidos a Edén” que marcó su regreso a la actuación.

Sobre los rumores de un romance con el actor Álvaro Morte de “La Casa de Papel” con quien fue captada del brazo durante una entrega de premios en España, aclaró que no hay nada entre ellos y externó su admiración: “No cada que me agarre un hombre guapo del brazo significa que hay algo”.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO