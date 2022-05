Reconoce Gobernador a maestros del sur de Tamaulipas

TAMPICO, TAM.-Francisco Javier García Cabeza de Vaca participó en el festejo por el “Día del Maestro” en Tampico.

El mandatario compartió a través de redes sociales un mensaje en el que agradece la enorme participación de todos y cada uno de los maestros en la formación de la sociedad de un país.

“Todos tienen un recuerdo con su maestra o maestro. Yo en gran medida me debo mucho a mis maestras y maestros, quienes me inculcaron mucho de los valores que me rigen hoy en día”.

García Cabeza de Vaca, se reunió con el sector educativo en la Expo Tampico, durante la tarde del martes.

“Hoy en #Tampico se ofreció un reconocimiento a maestras y maestros del sur por su compromiso social y su entrega a la profesión “. dijo en su mensaje.

Los maestros y maestras de Tampico, compartieron un plato con mole y pastel con el Gobernador de Tamaulipas.

Durante el festejo fueron sorteados 4 automóviles nuevos.

En el acto fue acompañado por la Diputada Federal, Rosa González Azcárraga, y los legisladores locales, Nora Gómez González y Carlos Fernández Altamirano.

Además de la representante del Gobernador en el sur de Tamaulipas, Magdalena Peraza Guerra.

Por José Luis Rdz.