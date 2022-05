Habrá vacunación en EU sin registro previo: Cantúrosas

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- A partir de este jueves 19 y viernes 20 de mayo las personas se podrán vacunar sin necesidad de registro previo en las jornadas de vacunación transfronteriza anti covid-19.

Aquellos que necesitenrecibir alguna dosis puede acudir al Centro Cultural de 8:00 AM a 11:00 AM, dijo Carmen Lilia Canturosas Villarreal, Alcaldesa de Nuevo Laredo.

“La vacuna contra el COVID 19 nos ha protegido durante esta pandemia, la mayoría ya esta vacunado pero no descansaremos hasta que estemos libre de riesgo, estas jornadas de vacunación en coordinación con Laredo Texas continuarán, el llamado es para todas las familias, no necesita registro previo, no hay orden alfabético”, indicó.

Serán trasladados a Laredo para la vacuna , sin necesidad de visa, aclara la autoridad municipal.

Las vacunas son para menores de 5 a 11 años, adolescentes de 12 a 17 y adultos de 18 en adelante.

Y las dosis que se aplican son primera y segunda, también se aplican primer y segundo refuerzo.

La alcaldesa destacó que por dos días se vacunarán a las personas que así lo deseen sin necesidad de registro previo o sin orden alfabético.

Por STAFF

EXPRESO-LA RAZON