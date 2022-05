India registra primer caso de subvariante Ómicron BA.5, es más resistente a las vacunas

INDIA.- Autoridades de la India confirmaron el primer caso de coronavirus en la subvariante Ómicron BA.5.

Los primeros reportes científicos indican que la subvariante BA.5 es más resistente a las vacunas desarrolladas hasta ahora.

Las muestras fueron obtenidas el pasado 1 de mayo, en un paciente que presentaba síntomas leves de la enfermedad.

#CoronaVirusUpdates #BA5 #SubVariant – #India

1st confirmed case of BA.5 subvariant from #Vadodara, #Gujarat (with all the signature mutations)

Sample collection date: 1st May 2022 pic.twitter.com/M34w9LlX7O

— Raj Rajnarayanan (@RajlabN) May 18, 2022