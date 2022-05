Inclusión financiera en México

TAMAULIPAS.- En el marco de la entrega de resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021 es importante saber cómo es que los mexicanos participamos en el sistema financiero formal. Es por tal motivo que en esta ocasión se habla sobre los principales resultados de esta encuesta.

Para entender los resultados se debe conocer que la ENIF es monitoreada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuyo objetivo es generar información oficial que le permita a las autoridades financieras conocer el entorno actual en materia de inclusión y educación financiera.

Al hablar sobre “inclusión financiera” se hace referencia al acceso y uso de recursos financieros formales, es decir, que cada uno de los individuos tenga la oportunidad de acceder a productos financieros dentro del sistema bancario mexicano. En ese sentido, la ENIF menciona que el 67.8% de los mexicanos cuentan con al menos un producto financiero (cuenta de ahorro, crédito formal, seguros o Afores), no obstante, al diferenciarlo por sexo se puede observar que las mujeres perdieron capacidad de alcance, ya que en 2021 hubo un decremento de 3.3%, lo que significa que en el caso de las mujeres la pandemia tuvo un fuerte impacto en el uso de productos financieros.

Otro dato interesante de la encuesta es el relacionado con el acceso a crédito, en 2021, donde se menciona que las 27.4 millones de personas de 18 a 70 años tienen al menos un crédito formal. En su mayoría los mexicanos recurren al uso de tarjetas de crédito departamentales, para financiar sus compras.

Es vital recordar que lo importante al contar con un crédito en conocer la capacidad de pago que se posee, en este sentido la encuesta menciona que de 32.7% de personas que cuentan con al menos un crédito 78.3% de ellas puede pagar sus deudas sin problema alguno. Pero, 13.6% cuenta que no puede pagar todas sus deudas y 4.3% en definitiva no puede hacer el pago. Estas cifras demuestran que, aunque hay mayor acceso al crédito, en muchos casos aún no se tiene la conciencia adecuada para poder hacer uso de forma correcta de los productos financieros que permiten consumir un mayor nivel de productos.

Ahora bien, para no formar parte de la estadística negativa de capacidad de pago se debe recordar que en necesario analizar el comportamiento financiero, personal y familiar, se sigue. Por ejemplo, la encuesta menciona que 514% separa el dinero para pagos/deudas del gasto diario, mientras que 42.5% lleva un registro de los recibos o deudas pendientes a pagar.

Lo que es alarmante es que solo 22.5% de la población lleva un presupuesto o registro de sus ingresos o gastos, así que se debe tener en mente que elaborar un presupuesto es la herramienta idónea para conocer los patrones de consumo del hogar y también identificar la capacidad de pago, debido que poder tener en mente estos dos puntos hará que las finanzas familiares sean más sanas.

Finalmente, cabe señalar que la pandemia por Covid también modifico la forma en que la inclusión financiera se mide, ya que estos años se ha anexado como producto financiero cuentas contratadas por internet o por una aplicación de celular, como Mercado Pago, así que es un buen momento para recurrir a la tecnología financiera y sacar provecho de nuestros ingresos.