Nace el hijo de Rihanna y A$AP Rocky

ESTADOS UNIDOS.- ¡Rihanna y A$AP Rocky se acaban de convertirse en padres! La noticia fue dada a conocer por la revista de espectáculos estadounidense TMZ, quienes revelaron que el parto fue en un hospital de Los Ángeles, California, en donde la pareja reside desde hace algún tiempo.

La cantante de ‘Umbrella’ se había dejado ver el pasado 9 de mayo paseando los la ciudad, esto para celebrar el ‘Día de las Madres’ en el lujoso restaurante Giorgio Baldi, en donde disfrutaron de una cena. En los días posteriores, los artistas ya no aparecieron ante el público, por lo que comenzaron las sospechas de que la originaria de Barbados se había convertido en madre.

Rihanna se convierte en madre de un niño

De acuerdo a la publicación, Rihanna se convirtió en madre de un niño el pasado 13 de mayo, sin embargo, mantuvieron la noticia en secreto. La revista indicó que hasta el momento se desconoce el nombre del pequeño, por lo que los fans esperan que en los próximos días sea la propia artista quien dé los detalles de la llegada de su primer hijo.

Rihanna and A$AP Rocky have welcomed their baby boy! https://t.co/5346DjCVzV

— TMZ (@TMZ) May 19, 2022