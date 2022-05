Denuncia la IP: falta de vuelos aísla a Victoria

TAMAULIPAS.- Líderes del sector empresarial advierten que Ciudad Victoria vive su peor momento en muchos años en conectividad aérea, luego que la línea Aeromar sólo tiene cuatro vuelos por semana a la Ciudad México y no son de ida y vuelta en un día.

Lo peor es que tiene horarios muy complicados, además el costo del pasaje es el más caro de toda la república mexicana, tanto por kilómetro, como por boleto.

Por urgieron a las autoridades una solución como atraer nuevas líneas que oferten más vuelos y más baratos.

Eduardo Salman presidente de CANACO a reconoció “Hoy estamos en el peor momento en muchos años en conectividad área en Ciudad Victoria, hoy la capital de Tamaulipas está completamente aislada de la conectividad área, son muy pocos los vuelos y los horarios que existen no son nada favorables para el tránsito aéreo y para realizar conexiones.

No puedes ir y venir en el mismo día o ir y venir al otro día, está muy complicado, no hay ni siquiera vuelo diario”

Destacó que el precio siempre ha sido un problema, actualmente ya ni siquiera pagándolo pueden hacerlo, ya no hay ni siquiera la opción, los vuelos son; lunes miércoles viernes y sábado hay vuelo saliendo a las 8 30 am de Victoria- México y el México-Victoria sale los mismos días pero a las 6 30 de la mañana, de hecho por el tema de la pandemia la conectividad área fue los más afectados porque antes había hasta 3 vuelos diarios ida y vuelta a la ciudad de México y hoy no contamos con eso, hoy son cuatro vuelos a la semana

La propuesta dijo, es hallar un mecanismo en coordinación con una aerolínea donde se pueda realizar el planteamiento de precio y ruta más accesible de horarios y de conexión aérea con la ciudad de México.

Actualmente existe mucha gente con necesidad de tomar un avión y lo hace desde la ciudad de Tampico o de Monterrey.

Mario Flores presidente de COPARMEX dijo que este es un tema de hace varios sexenios, Ciudad Victoria para generar mayor desarrollo y competitividad empresarial y crecimiento productivo en la región.

Necesitamos la conectividad área, sino la tenemos difícilmente pueden llegar A hacer negocios a la ciudad.

Hoy en día el vuelo de Aeromar Ciudad Victoria-Ciudad de México, es el vuelo más caro por kilómetro y valor del pasaje, es el más caro del país y lo que se necesita es generar mayor conectividad, se dice que Victoria se quiere hacer turística para eso se necesita tener una forma más barata, lo que se está proponiendo es que lleguen nuevas aerolíneas para bajar los costos para que se pueda viajar a la ciudad de México

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON