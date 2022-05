Emilio Azcárraga le responde a Eugenio Derbez sobre su veto en Televisa

MÉXICO.- Emilio Azcárraga Jean de 54 años de edad, le respondió a Eugenio Derbez de 60, esto después de que el histrión confesara en una entrevista que Televisa lo vetó y todo por sus comentarios en relación con el Tren Maya, pues él deduce que fue eso lo que obligó a la empresa imponerle dicho castigo.

Y es que Eugenio Derbez le dijo a Jorge Poza que de un momento a otro Televisa le prohibió las entrevistas que ya tenían pactadas, pero que nadie le dio la verdadera razón por la cual estaba castigado, por lo que el mismo dueño de la poderosa televisora Emilio Azcárraga Jean le respondió vía Twitter.

“Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista… 1/3”, escribe Emilio Azcárraga Jean, donde escucha la versión del actor mexicano.

“… Y nuestra cobertura de Selvame del Tren… y te mando todo, todo lo que me sobra. 2/3”, siguió Emilio Azcarraga en un hilo que dejó a todos impactados, pues nadie sabía que ese era el distanciamiento del famoso con la empresa.

Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista… 1/3 pic.twitter.com/5LvC5JqqPY — emilio azcarraga (@eazcarraga) May 20, 2022

Como era de esperarse, las redes reaccionaron a la contestación que hizo el dueño de Televisa, de quien es bien sabido, siempre se ha llevado bien con Eugenio Derbez, pero estas declaraciones al parecer le sorprendieron a quien el empresario considera como su amigo, pero eso no fue todo, pues el presidente de la televisora confesó el enojo de su colega.

“Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo. 3/3”, escribe en otro tuit Emilio con el que finalizó para después recibir una avalancha de comentarios.

“Me da gusto que hayas respondido a @EugenioDerbez seguramente otros medios seguirán haciendo escandalo< claro eso vende y Eugenio bien que lo sabe, hacerse la víctima no le queda, más con la empresa que le dio "todo pero todo su amor", "Patrón: Su padre, el mismísimo Tigre, ya lo hubiera colgado del palco más alto del azteca", escriben las redes.CON INFORMACIÓN DE DEBATE