Filtran video de Christian Nodal agarrando el trasero a su hermana

MÉXICO.- Christian Nodal no para de estar en el ojo del huracán. Esta semana levantó controversia al filtrar una conversación privada que sostuvo con Belinda en la que exhibe que él apoyaba económicamente a la cantante. Esta acción le valió cientos de críticas de usuarios de redes sociales por considerar que estuvo mal que haya dejado en ridículo a su exnovia.

Ahora se filtró un video en el que Nodal baila con su hermana menor, y en algún momento le agarra el trasero de forma inapropiada, mientras ella lo aleja. El cantante se ríe como parte de la ‘broma’ aunque a Amely González Nodal no le pareció gracioso.

El video del incómodo momento fue expuesto durante la emisión de Ventaneando de hoy viernes 20 de mayo. La titular del programa, Pati Chapoy reprobó la conducta de Christian Nodal y cuestionó la educación que su mamá Christy le ha dado al cantante, como para permitir que le falte el respeto a su hermana de esa forma. Incluso Daniel Bisogno consideró el gesto como acoso.

Usuarios de redes sociales reprobaron la conducta de Nodal con su hermana Amely, considerando el gesto como incorrecto y resaltando la incomodidad de la menor de la familia de Christian.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO

No va a decir nada porque o está comprada por Nodal o simplemente odia a Belinda, que pena que no le preocupe como se nota incómoda su hermana y a parte era menor de edad en este video!! Se nota que no son juegos de hermanospic.twitter.com/qI07CcNpw0

— pepe EN EL EDÉN ???? (@pepegpop) May 20, 2022