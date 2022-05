She-Hulk es llamada ‘Abogada Hulka’ en España y desata los memes

ESPAÑA.- ‘Abogada Hulka’, así es el nombre que le dieron en España a la nueva serie de Disney+ She Hulk y los memes no se hicieron esperar.

Usuarios de redes sociales no dejaron pasar la ocasión para burlarse del curioso título que le dieron a la serie que hablará sobre Jennifer Walters, prima de Bruce Banner.

Ya en otras ocasiones, España y sus traducciones de títulos en series y películas, han dado mucho para hablar, especialmente por el meme de “El Bromas” y que hacía referencia a la cinta “Joker”.

En las redes oficiales de Disney+ España se reveló el nombre oficial de la esperada serie de Marvel y que se estrenará el próximo 17 de agosto.

Estos son algunos de los memes sobre “Abogada Hulka”.

???????? -> She hulk: Attorney at law

???????? -> She hulk: Defensora de Héroes

???????? -> She hulk: Abogada Hulka pic.twitter.com/8DiWWAN8Sk

— Sergioooo (@sparedes_04) May 20, 2022