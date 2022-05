Acusan a influencer de iniciar un incendio forestal para grabar video

PAKISTÁN.- Una mujer con más de 11 millones de seguidores en TikTok fue acusada de provocar un incendio forestal con el fin de grabar un video y cumplir con una tendencia viral.

La tiktoker fue identificada como Nousheen Syed, mejor conocida en redes sociales como Dolly, una maquillista y diseñadora de moda que goza de una enorme base de seguidores en esta plataforma.

En el video señalado, Dolly se pasea en un vestido blanco en frente de un muro de llamas que asola un área protegida conocida como Margalla Hills, zona montañosa que está al norte de Islamabad.

“El fuego estalla donde sea que esté”, decía el texto del video el cual fue eliminado de su perfil a raíz de la controversia. No obstante, el video fue rescatado en otras plataformas donde fue difundido a manera de denuncia pública:

This is a disturbing & disastrous trend on Tik Tok! Young people desperate 4 followers are setting fire to our forests during this hot & dry season! In Australia it is lifetime imprisonment for those who start wildfires. We need to introduce similar legislation ⁦@WildlifeBoard pic.twitter.com/RGMXnbG9f1

— Rina S Khan Satti (@rinasaeed) May 17, 2022