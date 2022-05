Guerra de órdenes y amparos

TAMAULIPAS.- Los alcaldes de Victoria, Nuevo Laredo, Díaz Ordaz, Reynosa y Matamoros, tienen trabajando a sus equipos legales en la solicitud de amparos, luego de que la Fiscalía General de Justicia ha abierto investigaciones en su contra.

Esto ha originado que integran tes de Morena denuncien lo que consideran una persecución polí tica. Recientemente, la alcaldesa de Gustavo Díaz Ordaz, se sumó a la lista de alcaldes y políticos que han tramitado amparos en contra de alguna posible detención. Nataly García Díaz, alcaldesa de Díaz Ordaz, tramitó un amparo ante un juez federal, con lo que busca blindarse de cualquier acción legal en su contra, por parte de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

En la lista de acuerdos de los juzgados Décimo Noveno de distrito, la alcaldesa tramitó el amparo, con el que pretende suspender cualquier orden de presentación o aprehensión en su contra. También solicitó información sobre cualquier tipo de indagatoria que contra su persona esté llevando la Fiscalía de Tamaulipas.

EL CASO VICTORIA

Este jueves, en el Centro Integral de Justicia se llevó a cabo la audiencia inicial en la que el Ministerio Público, haría del conocimiento del alcalde del Ayuntamiento de Victoria, Eduardo Gattás Báez, también morenista, sobre los cargos que acusa la Fiscalía Anticorrupción. De acuerdo con la carpeta de investigación 118/2022, al presidente municipal se le señala de presuntamente llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita, ello en relación a erogaciones económicas por más de 6 millones de pesos por la compra de un departamento en Ciudad Madero.

A la audiencia de este día, acudió el equipo privado de asesores legales de Gattás Báez, quienes escucharon la imputación y solicitaron la ampliación del término legal para estudiar la carpeta de investigación, por lo que la audiencia fue diferida a una fecha posterior.

Hugo Reséndez Silva, quien hasta este martes se desempeñaba como Secretario del Ayuntamiento de Victoria, y quien también enfrenta un proceso por cinco delitos, confirmó que los abogados de Eduardo Gattás están tramitando los amparos correspondientes y la estrategia legal de defensa del munícipe. En cuanto al proceso iniciado en contra del ahora ex Secretario del Ayuntamiento, en entrevista explicó que acudió a dos audiencias preliminares a que fue citado por un Juez de Control el 13 y 18 de mayo, en esta última en la que el juzgador determinó como medida cautelar, la separación temporal del cargo de Hugo Reséndez.

El caso se deriva de los hechos registrados el pasado 5 de mayo, cuando en inmediaciones del edificio de la presidencia municipal, fue detenido por parte del personal de la Ayudantía y agentes de Tránsito y Vialidad, detuvieron a un hombre armado, que resultó ser un policía investigador y lo entregaron a la Policía Estatal. Luego de ello, el efectivo perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado, presentó una denuncia y hoy el ex Secretario enfrenta cinco cargos por secuestro, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, delitos en contra de servidores públicos.

“Eso fue lo que les bastó para fabricarnos delitos, yo hice ya del conocimiento de la opinión pública un documento que el mismo día de los hechos, le informé al Fiscal Irving Barrios Mojica lo que pasaba y además pregunté si algún miembro de la presidencia municipal es taba involucrado en alguna carpeta de investigación y del que todavía no tenemos contestación por parte de ellos”.

MARIO, TAMBIÉN AMPARADO

Al alcalde de Matamoros, Mario Alberto López Hernández, se le inició un procedimiento administrativo en materia aduanera, por una denuncia del 9 de noviembre del 2020, que motivó le embargaran un vehículo.

El munícipe tramitó 13 amparos en los que reclamaba la ilegal acata de inicio de procedimiento administrativo, responsabilizando entre otras autoridades al gobernador del Estado, Secretario General de Gobierno, Secretaría de Finanzas, Subsecretario de Ingresos, Dirección de Auditoría de Comercio exterior. Así como el Departamento de Visitas Domiciliarias y de Fiscalización Electrónica, Administrador Desconcentrado de Recaudación de Tamaulipas “1” en Victoria, Administrador Desconcentrado Jurídico de Tamaulipas “4” en Reynosa, así como el Administrador General de Auditoría de Comercio Exterior, Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México.

El alcalde de, tiene en Matamoros trámite otros amparos contra posible orden de citación, comparecencia, detención y/o arresto; así como su ejecución de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Tamaulipas.

CARMEN LILIA EN NUEVO LAREDO

En el caso de la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal también de Morena, enfrenta una investigación en su contra. El secretario de la comuna, Juan Ángel Martínez, durante la sesión de Cabildo, señaló que el Gobierno del Estado, acusó al Ayuntamiento de un presunto desvío de recursos municipales hacia la campaña electoral.

De acuerdo con el funcionario, el pasado 10 de mayo, personal de la Auditoría Superior del Estado, realizaron una visita extraordinaria al edificio de gobierno municipal para revisar algunos temas, con base en la presunta denuncia. Sobre esto, la alcaldesa acusó una guerra sucia y persecución política, “yo no soy una mujer que busque pleitos, no soy una mujer de guerra, pero tampoco soy una mujer dejada y me van a conocer, porque si quieren guerra la van a tener”, dijo.

EN LA ELECCIÓN PASADA

El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz también ha tramitado amparos. En 2021 en plena campaña rumbo a la alcaldía, fue denunciado por un militante de Morena. Marcelo Olán Mendoza, lo acusó de adquirir un predio de mil 500 hectáreas con un valor real de 15 millones de pesos, pero que en la operación reflejaba un precio inferior.

En febrero del 2021, el militante de Morena acusó a Carlos Peña de lavado de dinero y múltiples identidades, ante la Fiscalía del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), lo que motivó que el hijo de la ex alcaldesa de Reynosa, tramiatara ante la autoridad federal, amparos para no ser detenido, aunque le fueron negados. Finalmente Marcelo Olán desistió de su denuncia y se sumó a la campaña del entonces candidato de Morena a la alcaldía.

Por PERLA RESÉNDEZ

EXPRESO-LA RAZÓN