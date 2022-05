Debatirán hoy dos candidatos

VICTORIA, TAM.- Este domingo se llevará a cabo el segundo debate entre los candidatos a la gubernatura de Tamaulipas, en el que a diferencia del primero, solo participarán dos de los contendientes: Cesar Verástegui Ostos de la coalición “Va por Tamaulipas” integrada por PAN, PRI y PRD y Arturo Díez Gutiérrez Navarro de Movimiento Ciudadano (MC).

Américo Villarreal Anaya, candidato común de Morena-PT-PVEM, rechazó participar luego de que los tres partidos reclamaran lo que consideraron fallas en la organización del primer encuentro.

Para este domingo, a la misma hora, realizará un evento en el Hotel Las Fuentes de Victoria, donde presentará los ejes de su gobierno, tras la realización de distintos foros temáticos.

El segundo debate está programado para las 19:00 horas de este domingo, en el teatro Amalia Caballero, con un escenario diferente, ahora el moderador, Javier Solórzano Zinser, acompañará a los candidatos en una mesa redonda. De acuerdo a la información proporcionada por la consejera Marcia Laura Garza Robles, en este segundo debate serán abordados tres temas específicos: Educación pública, donde se tratará la gestión de políticas públicas para mejorar la educación e infraestructura educativa; el Estado de Derecho, en el que se abordarán derechos humanos y sistema de justicia, así como rendición de cuentas y corrupción.

Y el último será el desarrollo social, en el cual discutirán sobre políticas públicas para erradicar la pobreza y desigualdad, además de infraestructura social y servicios públicos.

Luego del sorteo realizado por el órgano electoral, le corresponde a Verástegui Ostos iniciar el debate con una presentación, en segundo lugar lo hará Arturo Díez Gutiérrez. Pese a la no participación del candidato, Américo Villarreal Anaya, “con dos participantes se puede hacer el debate, dijo Garza Robles, además dijo ser respetuosa de las consideraciones de los candidatos para participar o no en el encuentro.

Finalizó diciendo que, en base a la experiencia del primer debate, se hicieron algunos análisis para mejorar el desarrollo del mismo, a fin de hacer fluida la participación de los candidatos.

Este sábado, el Instituto Electoral de Tamaulipas publicó fotografías de los preparativos del evento en el teatro, a donde acudieron representantes de Truko Verástegui y el propio Arturo Diez Gutiérrez, candidato de Movimiento Ciudadano.

Hoy a las 18:00 horas, el candidato Américo Villarreal Anaya dialogará con los victorenses para presentar los resultados de los foros temáticos que realizó durante la campaña en diferentes municipios. El encuentro se realizará en el hotel Las Fuentes, donde se tiene contemplada la presencia de Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El candidato desde hace unos días a través de la representación de los partidos que lo postulan, había anunciado su decisión de no participar en el debate por considerar que no existen condiciones de imparcialidad por parte del IETAM para el desarrollo de los debates.

A través de un oficio, se presentaron las observaciones realizadas al IETAM, por las que Villarreal Anaya declinó su participación en el segundo debate.

Señalaron que luego de un exhorto a la Comisión de Debates para que se respetara el espíritu y reglamento del debate, a fin de que no se tocaran temas no previstos y se garantizara la metodología previamente decidida, sin ataques injuriosos, esto no se respetó.

También reclamaron que la moderadora a cargo de la conducción del debate no tuvo control de la metodología de cada segmento temático, confundiendo el uso de los tiempos y la pertinencia de los derechos de réplica, “circunstancia que no es atribuible a la propia periodista”, señalando que fue la complejidad del formato lo que provocó la confusión.

