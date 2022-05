Pelearán voto por voto en las casillas

VICTORIA, TAM.- A 14 días de la jornada electoral del 5 de junio para la renovación del Ejecutivo Estatal, los partidos alistan un ejército para la defensa del voto contando para ello con militantes y asesores legales.

Mañana 23 de mayo, concluye el plazo para que los partidos registren a sus representantes de casillas, quienes serán los ojos vigilantes de los candidatos en cada una de las casillas. La tarea no es sencilla en medio de una de las elecciones más tensas que se recuerden en la historia reciente del estado.

El 5 de junio, podrán votar 2 millones 737 mil tamaulipecos y tamaulipecas en cualquiera de las 4 mil 777 casillas que se instalarán en los 43 municipios de la entidad.

También mil 756 tamaulipecos que viven en el extranjero, podrán votar de manera electrónica. En este caso, las votaciones ya se están enviando desde ayer sábado y hasta las 6:00 de la tarde del 5 de junio.

En las elecciones del 2016, el entonces candidato Francisco García Cabeza de Vaca, ganó con el 50.15 por ciento de los votos, convirtiéndose en el primer mandatario que llegaba a ese puesto por un. Partido diferente al PRI.

En la elección intermedia del 2021 en que se renovaron alcaldías y diputaciones locales y federales, la participación fue del 52.68 de los electores y el partido Morena alcanzó más votos. Por partidos, Morena obtuvo el 37.79 por ciento de los votos, PAN el 35.83 por ciento, mientras que otras candidaturas, esto es, propuestas de ciudadanos que no estaban registrados en la boleta, registraron el 11.1 por ciento; el PRI se quedó con el 9.19 por ciento y Movimiento Ciudadano con apenas el 3.50 por ciento.

APUESTAN POR MILITANTES Y SIMPATIZANTES

Incluso los partidos que en los últimos años han obtenido pobres resultados y han reducido considerablemente su representación en las casillas, ahora se sumarán a la defensa del voto para sus respectivas coaliciones.

El dirigente del PRD en el estado, David Valenzuela Barrios, explicó que se tiene una estructura electoral lista para cuidar los votos el día de la jornada electoral, “para defender el voto de nuestro candidato con quien vamos en alianza”.

En Victoria, Armando Estrada Cantú, secretario operativo del PRD, comentó que en la entidad habrá más de 3 mil militantes que se encargarán de vigilar que las votaciones se lleven a cabo sin irregularidades.

En Victoria, la capital del estado, hay 300 personas que llevarán a cabo tareas diversas en torno a la jornada electoral del domingo 5 de junio, “tenemos un 98 o 99 por ciento, pero para el día de la elección tendremos el 100 por ciento, sin mayores contratiempos, la gente ya está lista”, afirmó.

La efervescencia política a unos días de la elección donde las acusaciones y quejas ante los árbitros electorales por parte de partidos y candidatos, han sido la tónica, también ha provocado que se busque blindarla con más seguridad.

El Comisionado nacional del Partido del Trabajo (PT), Arcenio Ortega Lozano, pidió que sea la Guardia Nacional la que brinde protección al traslado de las boletas, especialmente en aquellos distritos que por su extensión territorial, podría complicarse el traslado.

“El Distrito 16 y 13 son enormes, son grandes recorridos los que se tiene que hacer y que los traslados de las boletas van a estar muy desatendidos, por eso vamos a solicitar que no se desatienda, que tengan una buena custodia de boletas”.

Además, debido a la reforma electoral, para esta elección, sólo hay consejos distritales, más no municipales, lo que incrementa la suspicacia de los partidos, “se pidió (seguridad) porque sí es inaudito que no existan consejos municipales, nosotros interpusimos una queja, nos resolvieron que no, que sí se podía, pero no conocen la geografía de Tamaulipas”, comentó Ortega Lozano.

POR PERLA RESÉNDEZ