Sufrió acoso por no tener mandíbula; el amor le salvó la vida

No tener mandíbula fue un shock para la mamá de Joseph Williams, quien toda su vida vivió sintiéndose “inútil”; sin embargo, el ahora hombre de 41 años de edad, aseguró que después de sufrir bullying desde su nacimiento y ser dado en adopción, el amor lo ha ayudado a ser rescatado de lo terrible que fueron sus primeros años de vida.

Joseph nació en la ciudad de Chicago en Estados Unidos con el raro trastorno congénito llamado síndrome otofacial, producido por un gen mutado que lo dejó incapaz de hablar o poder comer con la boca. Para ello, el hombre sin mandíbula aprendió a usar el lenguaje de señas y valerse de un tubo conectado a su estómago para alimentarse.

Como cualquier otro hombre, Joseph aseveró que entiende que es diferente y que incluso algunas personas pensarán que es feo y no lo aceptarán, “pero sigo siendo una persona que tiene corazón, sentimientos y cerebro. Debería ser tratado con respeto, como cualquier otra persona”, dijo citado en el rotativo NY Post.

Sin embargo, Williams ahora habla abiertamente sobre cómo la gente solía huir de él o tratarlo de manera diferente. A veces, dijo que quería esconderse y llorar, e incluso pensó en suicidarse, pero se esforzó para mantener el ánimo, compartió su experiencia personal con la esperanza de ayudar a otros.

Buscaban protegerlo del mundo, pero limitándolo

Joseph contó que todas las personas cercanas a él querían protegerlo del mundo, y en su afán para lograrlo le decían que “no podía hacer esto y aquello, pero no quería que mi condición me detuviera y no quería ser limitado…”, indicó.

El no tener mandíbula, limitó al hombre a no poder probar ningún alimento e incluso se le dificulta poder respirar correctamente. Desde su nacimiento, su mamá biológica lo llevó a que le hicieran varias cirugías maxilofaciales a solo unos días de haber nacido.

“Tuve un injerto de hueso y piel cuando intentaron construirme una mandíbula, pero a medida que crecía, mi cuerpo lo rechazó y no tuvo éxito”, dijo Williams. “Y también me dieron en adopción, lo que me llevó a conocer a mi familia adoptiva”.

Aunque todo su crecimiento fue duro, desde que fue dado en adopción y ser molestado por su apariencia física, Joseph no se dejó vencer, por lo que un buen día decidió salir de su baja autoestima y comenzó a creer en sí mismo.

Fue entonces que el soldador de profesión conoció a Vania en 2019. “Éramos amigos al principio, pero eventualmente comenzamos a salir y nos enamoramos”, le dijo a la agencia de noticias Caters. “Nos casamos en 2020. Estoy seguro de que la gente nunca hubiera esperado que me casara. Para ser honesto, tampoco pensé que lo haría”, afirmó.

Al ser salvado por el amor afirmó, ahora busca convertirse en un DJ. “A veces puedo tener problemas para comunicarme, pero la música es una forma de expresarme. Nacer sin mandíbula me ha dado una perspectiva diferente de la vida y me ha convertido en quien soy hoy”, señaló Joseph Williams quien venció a su depresión.