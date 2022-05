Tigres usó alineación indebida en la semifinal que perdió ante Atlas

A pesar de que Atlas consiguió su pase la final del Clausura 2022 tras imponerse por 5-4 en el marcador global sobre Tigres, el conjunto regiomontano podría perder el partido al incurrir en una alineación indebida al comienzo del segundo tiempo de la semifinal de vuelta.

Al inicio de la parte complementaria, Miguel Herrera sustituyó a Hugo Ayala para darle ingreso al francés Florian Thauvin, lo que significó una violación al reglamento de competencia, ya que Tigres se quedó únicamente con dos futbolistas formados en México (Javier Aquino y Jesús Angulo) y no tres como indica la regla.

Los nueve jugadores no formados en México que tenía el conjunto regiomontano en el campo y con los cuales consiguió convertir cuatro goles para igualar el marcador global eran: Nahuel Guzmán, Igor Lichnovsky, Rafael Carioca, Guido Pizarro, Yeferson Soteldo, André-Pierre Gignac, Luis Quiñones y Carlos González.

Fue hasta el minuto 86, cuando Juan Pablo Vigón entró al campo en lugar de Yeferson Soteldo, que la escuadra de la Universidad Autónoma de Nuevo León volvió a tener una alineación como la que indica el reglamento.

La situación fue detectada por la Liga MX, quien a su vez la transfirió a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol para que esta abriera una investigación sobre el caso, misma que ya se encuentra en curso.

El propio estratega de los auriazules, Miguel Herrera, reconoció que fue un error de su parte, ya que se desconcentró al buscar la manera de concretar la remontada ante los Rojinegros.

Fue error mío, completamente una desconcentración, estar pensando en los goles, ya tenía yo el cambio en la cabeza y Hugo (Ayala) vino y me dijo que no podía más, que le dolía mucho la espalda y no me di cuenta, responsabilidad cien por ciento mía”, comentó al terminar el encuentro.

En caso de que la investigación concluya que efectivamente Tigres incurrió en una alineación indebida, los felinos perderían por 2-0 el cotejo sobre el escritorio, tal como lo dicta el reglamento.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR