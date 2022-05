El regurgite

LO CLARO. ¿Cuál es la máxima prioridad en los planes presentes y futuros de cualquier ser humano?

Alcanzar la plenitud mediante una buena calidad de vida.

Cada cual desde su perspectiva influye para alcanzar esos objetivos el aspecto motivacional como motor impulsor.

Y es ahí donde cabe la pregunta, si estamos conscientes y preparados en el desarrollo de nuestra psique para tal faena.

Con motivo del Día del Psicólogo celebrado el 20 de mayo, la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo una agenda de encuentros tendientes a valorar la importancia en la atención psicológica de todo ser humano para encausar su marcha hacia una vida de calidad.

Los fenómenos derivados de la pandemia recién transcurridos y la adaptabilidad a los cambios presenciales y a distancia; la resilencia ante las nuevas mutaciones del COVID son fenómenos que a decir y no, trastornan la personalidad de quienes hemos sido afectados.

En tiempos anteriores inclusive era ‘penoso’ reconocer el que se acudía a cita con un psicólogo, so pena de ser señalado respecto de nuestro buen juicio.

Hoy es no sólo necesario el coaching de un profesional del ramo, sino pertinente el contar con el respaldo psicológico que nos permita dilucidar los pasos adecuados a que conducimos la vida individual y la de quien nos rodea.

LO CLAROSCURO. Para alcanzar la plenitud el ciudadano en sociedad demanda contar con medios que proporciona el poder en ejercicio (el gobierno) mediante la instauración de los elementos que significan el estado de derecho.

Regurgitar es la acción involuntaria por parte del cuerpo para expeler lo que se tiene ‘atorado’ en el estómago.

Quienes padecemos problemas gástricos y la ingesta de salsas o harinas por ejemplo son factores que ‘ayudan’ a hacer ese tipo de emanaciones no controladas.

Ese adjetivo extraño será muy pronto parte del diccionario de la función pública. Hay que grabarlo en nuestra mente.

La reparación del daño es un ordenamiento legal que existe en el mismo tiempo que existe el derecho humano. El Código Hammurabi lo contempla como una ley taliónica y a partir de ésta, la Ley de las XII Tablas, el derecho español virreinal y por supuesto los aztecas y mayas consideraron como esencial en su impartición de justicia.

Cuando se infringen leyes que lastiman ya no sólo de forma individual sino a la sociedad entera, la reparación del daño por parte del infractor se convierte en un garante de paz social hacia la comunidad.

Ahora bien, derivado de ese derecho histórico que significa el reclamar la reparación por motivos de afrenta, cuando se ejercía de manera individual se llamaba a esta ‘venganza familiar’ pues la familia recurría a esa figura de venganza para reponer la deshonra sufrida.

Cuando el mal cometido era en contra de la sociedad, se determinaba entonces que era una ‘Venganza pública’ y lamentablemente se trastocaban los hechos poniendo por delante el procedimiento penal y dejando de lado tanto a la víctima como el resultado, que es la reparación del daño.

En resumen, en este país la justicia reclamaba culpables antes que satisfacer las causas que generaban el conflicto. O antes peor, ninguno de los dos.

Hoy el combate a la corrupción tiene muchos más adeptos y seguidores. Las instancias han entendido que caiga quien caiga, debe hacerse valer la justicia y la paz social.

Y que aquél que tome para sí lo que no le corresponde… debe pagar.

Vómito negro es el término más conocido al regurgite con el que señalamos esta colaboración.

La ex secretaria de salud del Estado de San Luis Potosí Marta Rangel ha sido señalada por actos de corrupción en la cantidad de 22 millones de pesos.

Los devolvió y con las penas administrativas adjuntas por el hecho de haber tomado recursos públicos que debe pagar, recuperará su libertad.

¿Que de qué partido es?

Eso es lo menos trascendente. Tomó en su beneficio un recurso destinado a la fumigación contra el dengue en su ejercicio en la administración del priista Juan Manuel Carreras y hoy enfrenta su castigo terrenal.

Que sea una advertencia y un buen señalamiento. Con equidad de género incluido. Quien se atreva a ‘meter mano’ a lo que les confiere el pueblo en salvaguarda, pagarán las consecuencias.

COLOFÓN: Dijo Juárez “Los funcionarios públicos no pueden improvisar fortunas sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”. Pepto bismol será la nueva medicina para el servicio público.

Alejandro de Anda