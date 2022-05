Biden ordena colocar banderas a media asta por masacre en Texas

TEXAS.- El presidente Joe Biden ordenó colocar las banderas de la Casa Blanca, edificios federales y puestos militares a media asta en señal de luto por las víctimas del tiroteo en una escuela primaria en Uvalde, Texas.

Mediante un comunicado, la Casa Blanca señaló que esta es una “muestra de respeto por las víctimas de los actos de violencia sin sentido”.

JUST IN: Pres. Biden orders flags flown at half-staff in U.S. and abroad “as a mark of respect for the victims of the senseless acts of violence” following elementary school shooting in Uvalde, Texas. https://t.co/bfC9IMz2IS pic.twitter.com/ukmvfA4EyF

— ABC News Politics (@ABCPolitics) May 24, 2022