Exjugador de la NFL propina golpiza a empleado de aerolínea

ESTADOS UNIDOS.- Brendan Langley, receptor abierto del Calgary Stampeders y exjugador de los Broncos de Denver de la NFL fue detenido y acusado de agresión simple después de protagonizar una pelea con un empleado de la aerolínea United Airlines en el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

La pelea quedó grabada en video y se hizo viral en redes sociales. En las imágenes se puede ver cómo el jugador golpea al empleado en diversas ocasiones, después parece calmarse, momento en que el otro hombre aprovecha para darle una bofetada al receptor abierto, lo que provocó la furia del jugador.

Tras recibir la cachetada, el exbronco se aseguró de que los presentes vieran que él no era quien había comenzado y le dio dos puñetazos certeros al empleado de United Airlines, quien cayó de espaldas sobre el mostrador de la empresa y terminó con una herida en la frente.

El hombre se levantó y volvió a enfrentar al jugador, sin embargo, ahí terminó la pelea. Brendan Langley fue detenido y el empleado no enfrentó cargos.

El exjugador de la NFL fue selección de tercera ronda de los Denver Broncos en 2017. Durante su tiempo con los Broncos, Langley estuvo involucrado una pelea entre Aqib Talib y Michael Crabtree en un juego entre los Broncos y Oakland Raiders.

I saw the second half of this video circulating but I don't think people saw the beginning. Brendan Langley you're done for pic.twitter.com/WwEPIKdPTp

— The Red Bull (@Red_BULLish) May 23, 2022