Hospitalizan a Danna Paola por Covid-19

MÉXICO.- Danna Paola estaría hospitalizada después de dar positivo a Covid-19, reveló un trabajador a una revista de espectáculos donde indicó que la familia de la cantante ha mantenido todo muy hermético porque tiene varios compromisos de trabajo con marcas de ropa en la que es imagen y otras actividades artísticas.

Este martes, la revista TvNotas publicó una entrevista con un supuesto trabajador de la intérprete de “Oye Pablo” que fue ingresada a un hospital al sur de la Ciudad de México, esto después de que tuviera complicaciones por Covid-19, enfermedad que contrajo tras participar en el Festival “Tecate Emblema 2022”.

¿Cuál es el estado de salud de Danna Paola tras contraer Covid-19?

“Aunque todos pensamos que lo del Covid era pasajero y que lo iba a superar enseguida, lo último que supe fue que sus padres decidieron llevarla al hospital porque no podía respirar”, dijo a la publicación la fuente, quien aseguró que la familia ni Danna Paola quieren dar a conocer detalles debido a sus compromisos de trabajo.

“Estas marcas son muy especiales; tenía viajes, presentaciones y fotos. Ahora todo está a cargo de sus padres y le están ayudando a que lo del Covid no afecte más su trabajo, pues lo que sé es que sí se puso bastante mal”, indicó el informante, quien agregó que tuvo una baja de defensas.

Señaló que debido a que Danna bajó 8 kilos y que aún sigue triste por la muerte de su abuelita, quien falleció a principios de marzo por Covid-19, la artista pudo tener una descompensación, ya que ninguno de su equipo tuvo tantas complicaciones. “También se llenó de trabajo con las marcas de ropa para ser su imagen y siguió bajando un poco más, y mira las consecuencias; además, todo se le juntó, pues aún trae arrastrando la pérdida de su abuelita”.

Familia de Danna Paola no quiere dar actualizaciones

Aunque las cuentas de redes sociales de Danna Paola siguen activas, pues a penas el día de ayer tuiteó “Gracias a dios ya me sabe el café…. me estaba volviendo loca”, el trabajador dijo a la revista que esto lo está haciendo su familia para no preocupar a sus fans, pues ella está hospitalizada por problemas de oxigenación.

Gracias a dios ya me sabe el café…. ☕️ me estaba volviendo loca ???? — Danna Paola (@dannapaola) May 23, 2022

“Para calmar a sus seguidores y que sus marcas no tengan problemas con su ausencia, al parecer su familia la ayuda a subir publicaciones a redes de ella perfecta, pero por ahora toda esta situación sigue muy familiar y se entiende porque siempre han sido así”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO