Chofer deja ruta para llevar a niña hospital; ‘se puso la capa’

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una madre de familia busca mediante las redes sociales el paradero de un chofer de la ruta Simón Torres, todo para hacerle llegar un agradecimiento por rescatar a su hija y llevarla al hospital.

Mediante las redes sociales y la página de la Colonia Estudiantil Echeverría y alrededores, Linda Mhdz señalo que todo pasó cuando abordo la unidad para trasladarse a un sitio, sin embargo en el transcurso su hija se empezó a sentir mal de salud.

“En el transcurso mi hija se puso muy mal y el chófer al ver la situación decidió no hacer su ruta y llevarme de emergencia al hospital infantil, agradezco de todo corazón su ayuda y pues si me pudieran ayudar para dar con el o comentar alguna foto, ya que por la situación no le pude preguntar nada. Por su atención, gracias!”

Señalo que tras percatarse del estado de salud de la menor, el chofer de la ruta de Simón Torres decidió desviarse de esta, sin importar que se encontraran en hora de mayor pasaje por ser las 10 de la mañana.

Una vez la mujer y su hija llegaron al Hospital Infantil el chofer retomo su trabajo, sin embargo la mujer no pudo tomar el dato del nombre o número de la unidad por lo que busca al señor para hacerle llegar un presente.

Hasta el momento la publicación se ha compartido cientos de veces y cuenta con decenas de comentarios sin que se haya dado con el paradero del chofer por lo que piden el ayudar a encontrar a este héroe anónimo.

Por Raúl López García