Defensa de Emilio Lozoya busca ampararse por caso Odebrecht

MÉXICO.-La defensa del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, interpuso un amparo que fue admitido a trámite por un Tribunal Federal contra la prisión preventiva que se le impuso por el caso Odebrecht.

Cabe destacar que a pesar de que el Tribunal Unitario admitió a trámite el recurso, esto no significa la suspensión de la medida cautelar de prisión, debido a que no fue solicitada por la defensa de Lozoya Austin, además de que no es procedente decretar de manera oficiosa.

Será hasta el próximo 15 de junio, cuando el Tribunal Federal lleve a cabo la audiencia constitucional, dónde se resolverá si le otorga el amparo a Emilio Lozoya Austin.

Por otra parte, el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, admitió a trámite la demanda de garantías que promovió Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio, contra la nueva orden de aprehensión que se libró en su contra el pasado 4 de abril de este año por el caso de la planta chatarra Agronitrogenados.

El impartidor de justicia resolverá 20 de junio del año en curso, si se le otorga la protección de la justicia federal a la hermana del ex director de Pemex.

