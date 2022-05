Julión Álvarez derrama lagrimas tras salir de lista negra en Estados Unidos

MÉXICO.- El cantante Julión Álvarez salió de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) cinco años después de haber sido señalado como prestanombres de un empresario ligado al narco.

En conferencia de prensa, Álvarez se mostró emocionado hasta las lágrimas por esta victoria, misma con la que espera poder recuperar su carrera artística y limpiar su nombre.

“Todos sabemos por donde hemos caminado y que pasos hemos dado, eso me daba la seguridad que tarde o temprano iba a salir”.

Julión dijo que el aprendizaje que le deja esta situación es mucho, pues incluso tuvo que aprender cuestiones fiscales y legales desconocidas para él. Además de que se asesoró con expertos, por lo que recomendó al público fijarse en las personas en quienes confían.

Afirmó que él y su equipo legal se volvieron tercos para lograr salir de la lista negra, por lo que conforme pasaba el tiempo iban sumando más especislistas para adquirir todo el conocimiento posible sobre el tema.

“Para poder realizar y dar un paso hay que asesorarnos y preguntar primero con las personas que sí tienen la preparacion y el conocimiento”.

Este viernes, el equipo de abogados del cantante recibió una misiva donde el gobierno estadounidense informó la eliminación del cantante de la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas.

“A partir del 27 de mayo de 2022 ya no está designado como ‘Especialmente Designado Narcotraficante’ de conformidad con la sección 805 de la Designación de Cabecilla Extranjero de Narcóticos”, decía el texto filtrado a medios.

Julión Álvarez fue señalado en 2017 de ser prestanombres de Raúl Flores Hernández ‘El tío’, empresario supuestamente ligado al Cartel de Sinaloa.

En la reunión con medios dijo que luego de este trago amargo ya tiene la libertad para poder regresar su música a las plataformas especializadas, también como una forma de dar las gracias a sus fanáticos que no le dieron la espalda.

El cantante aseguró que el proceso también afectó a su familia, en particular a sus hermanos, quienes eran mal vistos en sus trabajos y en instituciones bancarias.

“Todo lo que los afecte por ellos ser mis hermanos, no ser clientes gratos en los bancos, no ser bien vistos y quien sabe cuantas cosas que no quisimos investigar”.

Agradeció también el apoyo y fortaleza de su mamá, quien nunca lo abandonó en el proceso.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR