¿Qué pasa si no entregas tu Constancia de Situación Fiscal?

MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó a solicitar a las empresas que actualicen la información de sus trabajadores en la Constancia de Situación Fiscal; ¿sabes por qué es importante entregarla? ¿Ya tienes listo este trámite? Te contamos los detalles.

¿Por qué el SAT pide Constancia de Situación Fiscal?

El SAT ha establecido cambios, por lo que los empleados bajo el régimen fiscal de sueldos y salarios deben tener los mismos datos que proporcionaron en su empleo.

Los datos, es decir, nombre, domicilio fiscal, régimen fiscal y Clave Única de Registro de Población (CURP) deben coincidir de manera exacta.

¿Qué pasa si no tramitas tu Constancia de Situación Fiscal?

Si no le entregas la Constancia de Situación Fiscal a tu empleador no podrás cobrar tu quincena, ya que tu empleador necesita actualizar los datos que le piden en el SAT para timbrar los recibos de nómina.

¿Qué es la Constancia de Situación Fiscal?

La Constancia de Situación Fiscal es un documento del SAT en el cual aparecen tus datos personales: tu nombre, CURP, dirección fiscal y régimen fiscal.

¿Cómo sacar la Constancia de Situación Fiscal?

Es importante mencionar, que para obtener la Constancia de Situación Fiscal no es necesario acudir a los módulos del SAT, puede realizarse el trámite desde la página oficial de este Servicio de Administración Tributaria.

1.- Ingresa al portal sat.gob.mx

2.- Dentro de la página, da clic en donde dice otros trámites y servicios.

3.- Ingresa a “genera tu Constancia de Situación Fiscal”.

4.- Verás una ventana para que ingreses con tu RFC y contraseña, aunque también es posible hacerlo con tu e.firma.

5.- Da clic en enviar.

6.- En la siguiente página de clic en el botón “genera tu constancia”.

7.- ¡Ya tienes tu Constancia de Situación Fiscal! Ahora solo deberás descargarla.

Conoce el paso a paso para obtener tu Constancia de Situación Fiscal (mejor conocida como Constancia de RFC) en este tutorial: https://t.co/VG52CAX3nz pic.twitter.com/jUAwlIvvHR — SATMX (@SATMX) May 16, 2022

CON INFORMACIÓN DE ADN40