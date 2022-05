Falso “tiroteo” desata pánico y deja 10 heridos en función de box

ESTADOS UNIDOS.- Durante las últimas horas de este sábado 28 de mayo el pánico inundo las calles de Nueva York, en Estados Unidos, todo esto días después de que en una escuela de Texas un tirador asesinó a 19 niños.

Y es que en la culminación de una función de box, protagonizada por los pugilistas Gervonta Davis y Rolando Romero, los más de 19 mil asistentes al Barclays Center de Brooklyn confundieron un estallido con disparos de bala.

Los espectadores corrieron, se tiraron al suelo, otros saltaron al cuadrilátero buscando cómo resguardarse hasta que se considerara “seguro” salir del recinto.

El dectective Adam Navarro confirmó a The Washington Post que en total fueron 10 las personas que tuvieron que ser trasladadas a hospitales de la zona, con diversas heridas causadas por la estampida.

La Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD) investigó y tras no hallar “nada”, desestimó los reportes iniciales sobre un posible pistolero activo en el Barclays Center.

Pese a que el resultado pasó desapercibido, Gervonta Davis derrotó en seis asaltos a Rolando Romero, reteniendo el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo.

Celebridades asisten a la función

En dicho evento deportivo se encontraban celebridades como la tenista Naomi Osaka y la cantante Madonna, quien iba acompañada de su hijo David.

“Escuché gritos y vi gente corriendo, antes de que nos dijeran que había un tirador activo y tuvimos que acurrucarnos en una habitación y cerrar las puertas”, escribió la tenista Osaka en su cuenta de Twitter

I was just in the Barclays center and suddenly I heard shouting and saw people running, then we were being yelled at that there was an active shooter and we had to huddle in a room and close the doors, I was so fucking petrified man.

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) May 29, 2022