Only Fans; el negocio del erotismo

VICTORIA, TAM.- En la actualidad al menos medio centenar de victorenses tiene ingresos por vender contenido erótico o pornográfico en línea.

Con cifras que rondan los 30 mil pesos mensuales, cada vez más mujeres deciden vender fotografías, videos o hasta videollamadas por distintas vías que facilita el internet.

Hace dos años y medio EXPRESO entrevistó a la primer mujer en abrir una cuenta de onlyfans, luego de la famosa modelo Enid Won; tras pasar este tiempo y filtrarse las ganancias de creadoras como Karely Ruiz y Arigameplays, cada vez más Tamaulipecas decidieron seguir este camino.

Las ventas las hacen por diferentes vías, ya sea Onlyfans, mipriv, grupos de Telegram, whatsapp o mediante seudónimos en cuentas de twitter; cada uno con mecanismos diferentes y cobros por comisiones.

EXPRESO entrevistó a creadoras de contenido quienes disfrutan de promocionar sus cuentas, sobre todo en la red social de Instagram, sin embargo prefirieron quedar en el anonimato al señalar que la mayoría de la sociedad en victoria aún puede juzgarlas de forma negativa, sobre todo a su familia.

Cecilia y Yaneth son dos jóvenes de 18 y 20 años, no se conocen entre sí pero ambas decidieron abrir su cuenta de onlyfans para pagar sus gastos de universidad y uno que otro gusto.

Cecilia señala que decidió abrir su onlyfans porque quiere ganar tanto como Karely y como estudia la universidad no tiene tiempo de trabajar, por lo que al ver que sus fotos en Instagram tenían muchos likes y propuestas terminó por ceder a este impulso.

“La verdad me va bien, aún tengo un poco de pena, sobre todo con personas que me conocen de muchos años, amigos de mi papás y se inscriben, me sacan de onda y me da mucha pena”, señala la joven de 18 años. Yaneth por otro lado explica que su onlyfans lo ha puesto a 10 dólares por promoción, sin embargo este irá subiendo de costo, al igual que el tono de su contenido ya que las primeras fotografías son en traje de baño y lencería.

Dora es una mujer de 33 años, toda su vida la ha dedicado a realizar ejercicio, desde los 10 años, por lo mismo constantemente ha estado en la mira de hombres desde la adolescencia y decidió abrir su cuenta en 20 dólares.

“La verdad no estaba tan convencida de hacerlo, tengo un hijo de 10 años y me da miedo lo que vayan a decirle, pero muchos amigos me han insistido desde hace años en hacerlo, ya llevo dos meses con él y la verdad me va muy bien”.

Paty y Ramiro son pareja, ambos jóvenes y con cuerpo tonificado, por lo que decidieron sacar provecho de ello y abrir su cuenta de onlyfans, la cual lleva el nombre de ella pero ambos participan en el contenido.

Con un costo de 25 dólares, la pareja de 20 años sube contenido que rosa en la pornografía, con videos y transmisiones en vivo donde tienen sexo de diferentes formas.

Explican que gracias a sus fans han mejorado su relación de pareja ya que estos sugieren desde rutinas, posiciones, trajes, hasta juguetes sexuales y con un cobro extra que llaman “propina” les cumplen cada una de sus fantasías.

Al igual que onlyfans, mipriv también ofrece un sitio donde subir contenido, aunque este es más regulado para evitar la pornografía y solo se queda en contenido erótico sugerente.

GRUPOS DE TELEGRAM Y WHATSAPP

Unas de las desventajas del onlyfans es que la plataforma se queda con un alto porcentaje de sus ganancias, por lo que algunas mujeres deciden abrir grupos de Telegram y whatsapp en donde cada día suben sus contenidos.

Ruby es recién egresada de la carrera de nutrición y desde hace años gusta de subir fotos provocativas a su Instagram ya que disfruta libremente de su cuerpo, por lo que desde hace tres meses decidió sacar ganancia de ello.

“Abrí mi grupo de Telegram, nunca creí que me fuera tan bien, en la primera semana mi tarjeta se agotó, el banco ya no me permitió transferencias ya que había llegado a mi limite de mes, qué locura, tuve que abrir otra cuenta” La mujer de 28 años explica que el tener un ingreso al cual no estaba acostumbrada le ha permitido ciertos lujos que antes no se daba, como viajes, ropa nueva y hacerse “arreglitos” por lo que disfrutará “mientras dure”.

Finalizó al decir que la ventaja de Telegram es que su número permanece en privado, al igual que todos los integrantes del grupo y después de cierto tiempo puede expulsarlos si no pagan la mensualidad.

TWITTER SIN FILTRO

Victoria tiene 19 años, señala que tras la pandemia dejó de estudiar pues su familia es de escasos recursos y tuvo que ayudar en los gastos de la casa, durante un tiempo trabajó en la Kemet como obrera, sin embargo esto no le gustó.

Debido a esto y tras consultarlo con su novio decidió crear una cuenta en twitter, un seudónimo que no se relacionara con su vida real, en donde pudiera vender contenido pornográfico hecho por ambos.

Explican que la mecánica es sencilla, suben muestras al perfil y los interesados mandan mensajes por privado, ya en el inbox les pasan una cuenta de paypal a donde transferir y por la misma vía les venden desde conversaciones, fotos hasta videos.

POR RAÚL LÓPEZ GARCÍA