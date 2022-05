Ya no queremos más continuidad: Américo

TAMAULIPAS.- El candidato de la alianza Juntos hacemos historia, Américo Villarreal Anaya, realizó ayer en Nuevo Laredo su quinto cierre regional de campaña, en Nuevo Laredo donde llamó a los ciudadanos a darle un nuevo rumbo a Tamaulipas.

En la plaza principal, aseguró que ese municipio será “un bastión para el cambio y la transformación”.

Al evento asistieron figuras nacionales de Morena como Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, el dirigente de Morena, Mario Delgado, Dolores Padierna, así como senadores y legisladores.

Ahí, aseguró que ya es inevitable el cambio en la administración estatal.

“Ya se van, porque se han dedicado a sembrar miedo y a hacer su voluntad por encima de la ley. No han dejado programas sociales, ni infraestructura, no queremos más continuidad, no nos lo merecemos”, mencionó.

Ante simpatizantes de Morena, PT y Partido Verde, Américo Villarreal pidió todo el apoyo para enfrentar la batalla del 5 de junio.

“Llegando a casa marquen el 5 de junio, es la fecha de la gran batalla de Tamaulipas en paz y libre para transformar a nuestro estado. Seremos parte de la historia. Vamos a pasar a la historia como la generación que despertó la conciencia que le dio un nuevo rumbo a Tamaulipas, con un gobierno que se compromete con los principios básicos de Morena de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, indicó.

Ante los gritos de ‘Gobernador…gobernador’, Villarreal Anaya recordó que en esa plaza el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador inició su campaña en Tamaulipas.

Se comprometió a no descuidar los grandes temas para el desarrollo y el crecimiento de esta ciudad, bastión de la maquila y del desarrollo aduanero.

“En toda acción de progreso, de programas sociales o de desarrollo de infraestructura debe existir el crecimiento y bienestar social, para que la riqueza se traduzca de manera equitativa y justa para todos”, aseguró.

En el evento también tomó la palabra el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo quien refrendó su apoyo a Américo Villarreal.

Ayer por la mañana, Américo Villarreal publicó un video en el que denunció guerra sucia en su contra.

“Los ataques y las injurias en contra de mi persona, de nuestros hijos y miembros de mi partido son completamente falsos”, aseguró.

“Ustedes me conocen, conocen a mi familia, nuestra trayectoria habla por mí mismo, somos gente honesta”, expresó.

En su mensaje acusó a la mafia del poder de haber desvirtuado el sentido de esta campaña. “Ha sido una guerra sucia nunca antes vista y eso es inaceptable”, mencionó.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón