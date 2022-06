Investigan petroglifos en Parácuaro, Michoacán

MICHOACÁN.- A una hora y media de la cabecera municipal de Parácuaro, Michoacán, se ubican restos arqueológicos que pocas veces han sido visitado por personas ajenas a dicha zona de la Tierra Caliente.

Un grupo de pobladores, liderados por Juan Carrillo, quien frecuentemente organiza paseos en zonas naturales del municipio, emprendió una excursión a dicho lugar, con la finalidad de conocer y registrar en fotografías la belleza del arte rupestre que los habitantes precolombinos dejaron en piedras colosales.

Para llegar hasta ese punto, se requiere recorrer en un vehículo –de preferencia “todo terreno”, debido a que es un camino de terracería en mal estado– durante 90 minutos, aproximadamente, desde la cabecera municipal hasta la localidad de “La Estancia” para después, descender a pie hacia un barranco.

Ya en el precipicio, está una especie de cueva formada por piedra voluminosa, en la que suele caer una cascada en temporada de lluvias, pero que en esta época, cuando son escasas las precipitaciones y no hay caudal, dejan al descubierto una enigmática creación de los primeros habitantes de la región.

“Se trata de una cueva donde hay petroglifos, líneas y agujeros. No somos conocedores de las culturas prehispánicas para descifrar y decir que perteneció a la etnia purépecha o náhuatl. Han venido visitas de Morelia, no sé si del INAH, o de la Universidad Michoacana, pero son personas que conocen más a detalle este tipo de lugares y no lo atribuyen a ninguna de las culturas que se tiene registro”, explicó Juan Carrillo.

Para los pobladores, los escritos en las piedras son posibles mapas que los ancestros usaban para situarse, pero hasta ahora no hay un estudio formal que dé pistas sobre el significado de los dibujos cincelados.

Carrillo mencionó que algunos de los grabados son similares a otros hallados en países como Chile, Inglaterra o Alemania. Otro dato que hace aún más interesante esta zona de Parácuaro, es el avistamiento de aparentes Ovnis que, desde hace décadas, son observados por los habitantes de las rancherías aledañas.

En el municipio de Parácuaro, refiere Juan Carrillo, se han encontrado diversos vestigios de una civilización, pero debido a que no hay ningún tipo de resguardo, la misma población se ha encargado de saquear, y en el caso de los trazos, los han dañado con la escritura de nombres y fechas.

“Todo lo que estaba, mucho ya lo saquearon, ya se llevaron cosas como piedras, monolitos, ollas, y más cosas, hasta huesos humanos. De hecho, la piedra (de la cueva) está cortada de un pedazo, se llevaron esa parte, todo lo demás no pudieron llevárselo porque está muy pesado, son toneladas de peso, pues la cueva mide aproximadamente 10 metros cuadrados y de la parte esculpida hacia abajo, son como cinco metros”, precisó.

Los paracuarenses alistan un próximo recorrido en dicha cueva y otras aún no exploradas, para lo cual, solicitan la participación de historiadores, arqueólogos o expertos en el tema que puedan aportar con sus conocimientos a la identificación de la cultura a la que pertenecen los petroglifos.

Los profesionales de dichas disciplinas pueden contactar con los organizadores del recorrido por medio de la página de Facebook “Paraíso paracuarence villa de manantiales”, y así unirse a la siguiente visita.

