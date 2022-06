Sismo azota provincia de china de Sichuan

CHINA.- Un sismo de magnitud 6.1 sacudió este miércoles la provincia china de Sichuan, causando al menos un muerto, tres heridos y daños materiales, informó la prensa oficial.

El temblor se registró a las 17H00 (09H00 GMT), con una profundidad estimada de 17 kilómetros y el epicentro en el municipio de Lushan, una zona rural donde hay viviendas.

Se sintió en varias ciudades de la provincia, incluida la capital regional Chengdu, ubicada a unos 100 kilómetros al este, según comentarios de internautas publicados en la red social Weibo.

El Departamento de Bomberos de Sichuan reportó que algunas casas en Lushan sufrieron daños parciales y continúa comunicándose con los condados y pueblos que han sido afectados.

Más de mil 400 rescatistas fueron desplegados en las zonas afectadas, reportó la cadena estatal CGTN.

At least one person was killed and six others injured after two earthquakes in Ya'an City, southwest China's Sichuan Province, on Wednesday.https://t.co/Vtqvgdppjw pic.twitter.com/q1nvsjoaRO

— CGTN (@CGTNOfficial) June 1, 2022