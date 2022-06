Aumenta a 11 casos Covid en CBTIS 24

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Secretaría de Salud en Tamaulipas (SST), confirmó que los contagios de COVID-19 en el CBTIS 24 de Ciudad Victoria, aumentaron a 11 al detectar ocho casos más en la jornada de este miércoles.

En conferencia de prensa Gloria Molina Gamboa dijo que están investigando todo el antecedente de contagios y si los alumnos contaban con esquema de vacunación o si hay más contagios en su entorno familiar.

“Primero fueron 3, se sumaron 8 más, son tres masculinos y 8 femeninos de 16 a 18 años, están en investigación 6 casos sospechosos más”, que se esperan resultados de laboratorio.

Los contagios se registraron en seis grupos diferentes, por lo que se instruyó el cierre del plantel educativo por espacio de 14 días, “Están suspendidas las clases, lamentablemente el sistema no ha acatado todos los protocolos impuestos por el Estado en el sistema educativo, no habíamos tenido un brote desde junio del año pasado, con la prueba piloto del regreso a clases”.

Adelantó que, a la fecha, ningún docente ha resultado contagiado; en ese sentido advirtió que los planteles de este sistema educativo federal, iniciaron las clases de forma presencial abruptamente, sin los filtros sanitarios ni la integración de los RIMS.

El brote inició por un alumno que acudió a clases enfermo, “por lo que les pido me ayuden a difundir que el primer filtro para evitar un brote en las escuelas es la casa, no podemos enviar a nuestros hijos a la escuela si existe sospecha o algún síntoma respiratorio, la pandemia no ha terminado”.

A la fecha no tienen más casos de brotes en los planteles, por lo que están investigando si los alumnos están vacunados, o tienen inicio del esquema de vacunación, sus condiciones no son de riesgo ya que presentan síntomas leves.

Adelantó que escuelas de régimen federal, como CBTIS deben atender las medidas, “vamos a hacer un seguimiento”, porque incluso las escuelas privadas atendieron las recomendaciones.

Sobre sanciones al plantel educativo, dijo que la SST, no tiene esa función, en todo caso harán el reporte a la Secretaría de Educación, para que emita la recomendación o sanción si es procedente.

Viruela símica Afectaría a los adultos mayores

Ante el riesgo de llegada a Tamaulipas de la viruela símica, la Secretaría, dijo que existe instrucción de completar esquemas de vacunación a menores de edad, aunque dijo que los adultos mayores son el grupo de edad con mayor riesgo en caso de contagio.

La letalidad que se conoce de la enfermedad es del 30 al 60 por ciento, por lo que con esos porcentajes consideró importante la prevención, “lo que llama la atención de las autoridades en este caso la OMS, es que se están dando casos simultáneos en muchos países sin que tengan mucha relación con África”.

A la SST, le preocupa que el grupo de riesgo son adultos mayores, “La viruela es la única enfermedad erradicada del planeta; en México la eliminación fue en la década de los 50’s y se erradico en los 70’s y ya no se fabricaron vacunas desde entonces”.

Es decir, las generaciones actuales no tienen la protección de una vacuna contra la llamada “viruela negra”, por eso toda la población es susceptible a la enfermedad, dijo.

Por Nora Hernández Herrera

EXPRESO-LA RAZON