Escasean cheves y “chescos”

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Comerciantes de establecimientos chicos y grandes delatan el desabasto de Cerveza y Coca-Cola, que afirman desde hace una semana y media dejaron de surtir alguna de sus submarcas.

En el caso de bebidas alcohólicas que tienen mayor problema son marcas del grupo Modelo como: bud light, Modelo negra y barrilito, pero también escasea la Tecate, así como Coca de 600, belight y agua Ciel.

Repartidores de la marca Modelo advierten que a las bodegas de la capital dejó de llegar mercancía sin recibir una explicación oficial y sólo se menciona que son problemas que se originan en Zacatecas.

Este martes un grupo de campesinos se manifestaron afuera de la Compañía Cervecera de Zacatecas, que pertenece al Grupo Modelo, en el municipio de Calera, para denunciar que la trasnacional tiene cuatro meses de retraso en el pago de cosechas de cebada maltera, con un valor de 5 millones de pesos.

Días antes se registró un incendio de grandes magnitudes en la agencia Modelo de la cervecería corona, principalmente en el almacén que contenía miles de cajas de cerveza.

En un recorrido realizado por varios negocios expendedores de cerveza que se pudo constatar en grandes supermercados aún cuentan con producto que escasea.

Los negocios de menor tamaño son los que ya no tienen mercancía por ofrecer.

“A las tiendas les venden en grandes cantidades, por ello lo abastecen más y les dura más el producto, a nosotros como solo compramos unas cajas o cartones ya no nos surtieron y solo tenemos lo que hay en bodega” dijo un dueño de depósito.

En cuanto a razones, señala que no les dicen mas allá que no hay producto, que hay que esperar que es un problema de la planta en Zacatecas pero no saben si es por la sequía o porque dejaron de producir.

Sobre los otros productos, manifiestan que eso pasa con la marca Coca-Cola, la cual se trae directamente de Altamira Tamaulipas, pero han dejado de surtir Jumex, o Del Valle, Ciel, y otros refrescos de sabor.

La explicación de los distribuidores, dijo, es la misma: no hay materia prima para realizar el producto, no hay fruta ni materiales para envasarlo.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON