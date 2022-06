Ignacio López Tarso está estable y ha respondido bien a medicinas, informó su hijo

MÉXICO.- Ignacio López Tarso permanece en estado estable, confirmó su hijo Juan Ignacio Aranda, luego de que el primer actor fue hospitalizado el lunes pasado por una neumonía bacteriana.

El también actor compartió que su padre ha respondido bien a los medicamentos y que su estado anímico permanece saludable, ya que incluso ha coqueteado con las enfermeras del nosocomio en el que se encuentra.

En declaraciones a De Primera Mano, Aranda dijo que varios amigos de su padre le han hablado para saber sobre su estado de salud, un tema que lo ha agotado.

Tras la hospitalización del primer actor, Juan Ignacio había comentado que su papá pudo haberse enfermado luego de recibir su doctorado Honoris Causa por la Universidad Ixtlahuaca o en el evento de celebración por los 60 años del Teatro Hidalgo.

“Estuvo mi padres platicando muy bien, nadie usa cubrebocas. Yo traía el de él y el mío y no se lo puse ni me lo puse, hacía mucho calor. Esa es la enseñanza, no hay que bajar la guardia”.

Una vez que el actor salga del hospital, le gustaría volver a los escenarios, confirmó Aranda. Lo haría a través de una gira en estados como San Luis Potosí, Puebla y Nuevo León con la obra Leonardo y la Máquina de Volar.

“Todo esto lo vamos a hacer, pero con calma, pero viajando un día, llegar que el descanse y duerma bien”.

Puntualizó que con los cuidados necesarios, López Tarso podría seguir en los escenarios hasta pasando los 100 años, como a él le gustaría.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR