Genera polémica al publicar que sólo lava su ropa cuando está muy sucia o huele mal

ESTADOS UNIDOS.- La higiene personal y limpieza de nuestras cosas, en especial la ropa, es algo importante para convivir correctamente con otras personas. Esto parece ser algo que una usuaria de internet ve distinto, puesto que ella está clara y segura de que no importa cuan sucia o maloliente puede estar su ropa, ella no la va a lavar.

La mujer se llama June, vive en San Diego, California y compartió en TikTok (@juneawakening) que solo lava su ropa cuando está visiblemente sucia o huele mal. Esto claramente desató muchos comentarios de rechazo.

Lava su ropa en casos extremos

Así fue como June lo confirmó, pues indicó que ella no le ve sentido a lavar la ropa muchas veces sin importar que ésta huela muy mal durante días.

“Sólo lavo mi ropa cuando está visiblemente sucia o huele mal. No tiene sentido lavar algo que no está sucio. Si hay una mancha, la limpio. El vapor refresca todo lo demás”, refirió.

Y hay cosas que nunca ha lavado

Si leer esto ya te complicó la tarde y sientes algo de repulsión por su actuar, cabe resaltar que June confirmó que tiene ropa que ha usado y jamás ha lavado. Suponemos que nunca la lavará. Su confesión generó polémica en TikTok y la gente mostró incomodidad con su estilo de vida.

“Eso es tan repugnante”, dijo un internauta.

“Literalmente no puedo ponerme ropa que ya he usado. Me pone la piel de gallina. Problemas sensoriales”, comentó otro con algo de desprecio a June.

Para finalizar, sí hubo personas a favor de June y su forma de “cuidar” la ropa, puesto que hay quienes piensan que lavando poco o nunca la ropa logra durar más y así no tienen que comprar tanta a menudo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO