¿Cómo solicitar un préstamo a cuenta de mi pensión del IMSS?

MÉXICO.- Si eres pensionado o jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y estás considerando solicitar un préstamo en esta ocasión te diremos todo lo que necesitar saber para que puedas obtenerlo a través del programa llamado “Tu Préstamo Fácil y Seguro”, el cual, puede diferirse a cuenta de tus pagos mensuales y lo mejor es que el trámite se puede iniciar completamente en línea.

De acuerdo con la información publicada por el IMSS, los pensionados o jubilados que pueden solicitar un préstamo a través del programa “Tu Préstamo Fácil y Seguro” son todos aquellos pensionados al amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 (LSS 1973) que tengan capacidad de crédito para poder pagar el monto solicitado en pagos diferidos en tu pensión, asimismo, los solicitantes deben tener su cuenta con cualquier entidad financiera que tenga convenio vigente con el IMSS.

¿Cómo y dónde solicitar el préstamo?

Este trámite se realiza en el portal del “Préstamos a cuenta de pensión con Entidades Financieras” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde deberás iniciar sesión con tu usuario y contraseña y si no tienes uno, deberás registrarte, para ello te solicitará datos como tu CURP y el Número de Seguridad Social, así como otros datos personales, una vez dentro, deberás elegir el monto a solicitar, el cual, dependerá de la capacidad de crédito de cada persona y antes de solicitarlo deberás conocer cuáles son las condiciones de cada entidad financiera para realizar el pago bajo la modalidad que más te convenga.

Una vez que sea aprobado el préstamo, la entidad bancaria se pondrá en contacto contigo para solicitarte alguna documentación y realizar el contrato, así como para depositarte el dinero en tu cuenta bancaria donde recibes la pensión. Cabe mencionar que el descuento mensual del préstamo no excederá en 30 por ciento del monto de la pensión que recibes.

Considera estos puntos antes de solicitar un préstamo

Previo a la solicitud de un préstamo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda a sus afiliados tomar en consideración los siguientes puntos:

– Considerando el descuento mensual, tu pensión no se podrá reducir a una cantidad inferior al promedio de las pensiones garantizadas (1 salario mínimo y 60 años de edad) de la tabla del artículo 170 de la LSS vigente.

– El plazo del préstamo no deberá exceder de 60 (sesenta) meses.

– Consulta las condiciones ofrecidas por la entidad financiera antes de solicitarlo.

– La entidad financiera que te otorgue el préstamo, te entregará un ejemplar del contrato y de la Carta de Libranz -debidamente llenados-. No olvides que la Carta de Libranza contiene el importe del préstamo solicitado, descuento mensual, el plazo y el Costo Anual Total (CAT). Asimismo, cuenta con tu firma y huella digital.

– La cantidad solicitada del préstamo deberá coincidir con el depósito de la entidad financiera en la cuenta donde recibes tu pensión (en un plazo no mayor a 5 días en horario bancario).

– Si cambias tu cuenta bancaria para el pago de tu pensión ante el IMSS, no podrás solicitar un préstamo en 3 meses en esta modalidad.

– La entidad financiera NO te deberá cobrar comisiones por pagos o liquidación anticipada.

Resuelve tus dudas sobre las pensiones

En caso de tener dudas sobre el funcionamiento del programa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puso a disposición el 800 623 2323, donde se deberá elegir la opción 3 donde personal de Instituto atenderá todas las dudas de los pensionados.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO