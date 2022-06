“Todos tenemos cinco minutos de pend…” Christian Nodal se disculpa con J Balvin

Luego de que Christian Nodal publicara un nuevo tema llamado ‘Girasol’ dedicado a J Balvin, con quien tuvo un pleito por redes sociales, se hizo viral un video donde el sonorense le pide perdón al colombiano.

Fue en un concierto de Nodal donde este aclaró la polémica con el reguetonero y pidió a todos los fans respetar y amar a todos los seres humanos.

Lo siento mucho, Balvin, todos somos seres humanos y tenemos nuestros cinco minutos de pendejismo. Yo la he cagado, pero aquí estoy y he afrontado cada problema que he creado, cada situación yo la arreglé. Esa canción no es para Balvin, es para toda la gente mierda que no me permite olvidar mi pasado, no me permite recuperarme como ser humano, Balvin era solo un referente de la inconsciencia que existe en este mundo, pero él y yo ya lo arreglamos”.

Asimismo, en sus redes sociales, Nodal explicó que hablaron 15 minutos antes de empezar el concierto y ya había salido el tema cuando terminó el show.

En otras historias de su Instagram, Christian señaló que le tomó el perdón por su falta de conciencia.

Pa los que no sabes escuchar, pedí perdón porque terminó saliendo la tiradera después de hablar y llegar a un acuerdo. Y yo le tomé el perdón por su falta de conciencia. La situación actual con las redes es fatal, pueden inventar cualquier mierda y la gente no investiga, simplemente lo asume. ¿Entienden que con la fama que ya tengo es suficiente lucha constante?”

También aclaró que la historia que compartió Balvin sobre ‘encuentra las diferencias’ hubiera sido distinta si antes le hubiera preguntado por su estado emocional.

Quizás si me hubiera preguntado si yo estaba bien, con el que me subiera en su cuenta de 50 millones lo del ‘encuentra las diferencias’, hubiera sido diferente, pero, al contrario, me dolieron las burlas y la gran exposición. Respondí y siguió subiendo de nivel con burlarse por no llegar al estadio de Medallo, mi aspecto físico, los tatuajes de mi ex.”

Finalmente, Nodal destacó que no es falta de humor, sino empatizar con el mundo.

Yo tengo derecho a que gente que no tiene ni idea de mí, me conozca por mi talento y no por todo lo morboso. No es que me falte humor, falta empatizar mundo.”

