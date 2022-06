“Cambió mi forma de ver la vida”: Katya Echazarreta sigue sorprendida por viaje al espacio

La sorpresa de viajar al espacio aún invade a la ingeniera eléctrica, Katya Echazarreta, quien ha utilizado sus redes sociales para compartir los detalles de la misión del pasado fin de semana, en el vuelo suborbital de Blue Origin.

La primera mujer mexicana en ir más allá del planeta Tierra, Katya Echazarreta, compartió en su cuenta de Twitter que la emoción continúa después de viajar al espacio y que su mente reproduce cada escena de esta asombrosa experiencia.

“Cada vez que trato de dormir, sigo viendo la Tierra. La curvatura, los colores, las nubes… ha cambiado mi forma de ver la vida, de verdad”, publicó.

Everytime I try to sleep, I keep seeing Earth. The curvature, the colors, the clouds… it’s changed my outlook on life.

Cada vez que trato de dormir, sigo viendo la Tierra. La curvatura, los colores, las nubes…ha cambiado mi forma de ver la vida, de verdad.@SpaceHumanity pic.twitter.com/q4De6BB0WE

— Kat Echazarreta (@katvoltage) June 6, 2022