Consejos de First Home Solutions para evitar las disputas en el trabajo

MÉXICO.- Por supuesto que cuando reúnes a un equipo basto y complejo las diferencias comienzan a salir a la luz y estas, aunque completamente válidas, en ocasiones se convierten en un problema que atenta contra la productividad de la empresa. Y esto lo saben los grandes grupos especialistas en Recursos Humanos, como “First Home Solutions”.

Es por esto que en el mundo empresarial existen algunos consejos que podrían ayudar a estos pequeños y medianos empresarios a crecer en un mundo a veces tan áspero pero que tantas satisfacciones da.

Entonces, ¿cómo evitar los conflictos en nuestra empresa?

– No lo evites, ENFRENTA el conflicto: A pesar de que se evite gran parte del tiempo, los conflictos casi la mayoría de las veces terminan sucediendo, y dicen los que saben que, mientras más se eviten, peor se pondrán. Si el líder espera a que el conflicto se resuelva solo, perderá credibilidad, es por esto que se le debe dar solución a la brevedad.

– Mediar, más no juzgar: Los problemas muchas veces parten de connotaciones culturales y/o de trabajo, por lo que si eres el jefe a cargo debes de mediar los conflictos y no juzgar a los involucrados para que el desempeño en sus puestos no sea mermado.

Para hacerlo, es posible que estas preguntas te sean útiles:

– ¿Qué propició el conflicto?

– ¿Qué dijo cada quién?

– ¿Qué hizo cada quién?

– ¿Cómo le gustaría que se solucionara el problema?

– ¿Qué sugeriría que se debería hacer para manejar el problema?

Luego, es necesario que, sin tomar partido sobre ninguna de las partes, traten de enfocarse en las coincidencias y en los puntos de común acuerdo para que, de ahí, pueda surgir alguna solución que beneficien a todos.

¿Qué tanto pelea el personal en tu empresa? ¿Te has preguntado por qué? Seguro estos consejos te ayudarán a entenderlo.