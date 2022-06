Familiares recuerdan a víctimas del incendio en la Guardería ABC

MÉXICO.- Con una serie de eventos, misas y vigilias, donde asistieron los sobrevivientes y familiares del incendio de la Guardería ABC, se conmemoró en Hermosillo, Sonora, el 13 aniversario luctuoso de las 49 víctimas del incendio ocurrido el 5 de junio del 2009.

“Agradecer que a 13 años sigan apoyándonos, sigan acompañándonos en esta lucha, que como bien saben, esta lucha no ha sido nada fácil porque a 13 años todavía hay una total impunidad por la muerte de nuestros hijos e hijas”, dijo Ana Duarte, madre víctima ABC.

En punto de las 8:00 de la mañana, se realizó una misa en las ruinas de la Guardería ABC, donde los sobrevivientes le cantaron a las víctimas.

Ahí elevaron plegarias por las 49 niñas y niños fallecidos; lanzaron globos, rosas y pasaron lista a las víctimas.

Más tarde, al mediodía, se llevó a cabo otra misa en la iglesia San José, ubicada en el Boulevar Vildosola, oficiada por el Obispo Emérito Raúl Vera y el Presbítero Claudio Murrieta.

“La movilización, la presencia es precisamente lo que trata de hacer de resignificar aquella tragedia al resignificarla es ponerle nombre siempre, actualizar aquella situación para pues Que no se pierda en la memoria y para procurar esta garantía de la no repetición”, dijo el sacerdote Claudio Murrieta.

Suenan las campanas de la Parroquia de San José en memoria de los 49 niños y niñas que fallecieron en el incendio de la #GuarderiaABC hace 13 años. ???? @NotiJauregui pic.twitter.com/SD2deNRoN2 — Televisa Sonora (@TelevisaSON) June 6, 2022

“Lo que notamos en cada aniversario ya es el 13vo que se llevan actividades conmemorativas siempre hay personas dispuestas a acompañar en cada una de las acciones en los momentos en los que estamos, ahorita ha sido un momento muy emotivo”, dijo un padre.

Por la tarde, inicio la Marcha por la Justicia y la Memoria.

#EnEstosMomentos | Se realiza la #MarchaABC en calles de #Hermosillo al cumplirse hoy 13 años del incendio en la Guardería ABC. El contingente se encuentra sobre el bulevar Vildósola. ???? @NotiJauregui pic.twitter.com/xR2ecvl3t7 — Televisa Sonora (@TelevisaSON) June 6, 2022

A las 20:00 horas, el contingente partió de lo que fue la Guardería ABC y se detuvo en la iglesia San José donde repicaron las campanas.

“Vamos a marchar porque no debemos permitir que la memoria colectiva no desaparezca. Vamos a marchar porque esto no se debe de olvidar, porque esto no se debe de perdonar jurídicamente, el perdón del corazón hace rato que lo otorgue. Ellos, las 25 niñas y 24 niños no murieron en vano, siempre lo he dicho démosle sentido a tanta muerte y tanto dolor justicia ABC, ABC nunca más, aplicación efectiva de la ley 5 de junio”, concluyó Ana Duarte, madre de víctima

La marcha recorrió 7 kilómetros hasta cruzar todo el Boulevar Vildosola donde familias enteras esperaban a los padres para brindarles agua y víveres

Al final, el contingente de unos 200 participantes arribó a la Universidad de Sonora, donde gritaron Justicia ABC ni olvido, ni perdón, y ABC nunca más.

