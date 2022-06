Recupera Domitila su libertad gracias a la ley de Amnistía

OAXACA.- Domitila es una mujer indígena mazahua que se dedicaba a la costura, y a hacer y vender piñatas, pero varias veces fue amenazada por un hombre que le pidió transportar una maleta con marihuana para no asesinar a su hijo. La mujer accedió y fue detenida en Huitzo, Oaxaca, durante una revisión policial cuando viajaba en un autobús. Fue sentenciada a seis años y ocho meses de prisión por delitos contra la salud, sin perspectiva de género ni interculturalidad.

“El juez, cuando me llevaron, la primera vez que me arrestaron, lo primero que dijo fue ‘¿Es indígena mazahua y por qué trae un celular Samsung?’ Entonces dijo ‘Es que no puedo resolver este caso hasta el lunes’ y hasta el lunes me llevaron”, recordó la mujer al dar su testimonio a la organización Equis Justicia para las Mujeres, que conoció de su caso.

Desde octubre de 2019 permaneció en el reclusorio femenil de Tanivet, Oaxaca.

“En mi caso yo lo hice por miedo porque me decían ‘te voy a matar a uno de tus hijos si tú no nos haces caso’, pero pues más de un mes que me tuvieron así y al último dije ‘mira vale, a mí no me amenaces, dime ¿en qué te puedo ayudar? Yo pensé que iban a querer dinero, no quisieron dinero, ellos hablaron directo del transporte de droga”, señaló.

Domitila tuvo que esperar 20 meses para recuperar su libertad, ya que la asociación presentó una solicitud de amnistía, incluso un amparo. El pasado 20 de mayo salió de la prisión.

La organización destacó los obstáculos para que Domitila quedara libre. Equis Justicia para las Mujeres ha documentado que, en el fuero común, el número de mujeres presas por delitos contra la salud aumentó 103 por ciento entre 2016 y 2018.

“Estos delitos son la primera causa de encarcelamiento de mujeres en el fuero federal”, señaló la asociación.

La organización también indicó que Domitila es una mujer indígena que proviene de un entorno de marginación económica y social, y a pesar de cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley en la materia, la Comisión de Amnistía ignoró durante mucho tiempo su contexto.

La solicitud de amnistía en este caso fue presentada desde el 1 de septiembre de 2020 y el pasado 20 de mayo recibió la notificación de liberación.

Indicó que su caso no es aislado, pues como miles de mujeres, fue víctima de un Estado que insiste en un enfoque prohibicionista y punitivo en la lucha contra el narcotráfico.

“Este enfoque no sólo ha sido desmedido, sino que ha criminalizado a grupos históricamente discriminados y estigmatizados, tales como las mujeres, al no reconocer las condiciones en las que vivían, exacerbando sus condiciones de vulnerabilidad. Estas miles de mujeres se enfrentan a procesos de impartición de justicia desprovistos de perspectiva de género, así como a trabas para acceder a la amnistía y exigir su derecho a la reinserción social”, señaló Equis Justicia para las Mujeres.

También destacó que estas mujeres continúan en espera de que se acelere la revisión de sus solicitudes de amnistía.

