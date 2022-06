Reservaciones para entrar a Miramar no serán necesarias, asegura Turismo

MADERO, TAM.- Debido a que la mayoría de las personas ha recibido la vacuna contra Covid-19, la reservación de un lugar en Playa Miramar ya no será necesario, indicó el Subsecretario de Desarrollo y Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del Estado, Edgar Solís Islas.

Tras su visita al municipio de Tampico, el funcionario afirmó que la aplicación continuará vigente pero no será necesaria, pues considera que la población actuará de manera responsable.

“Ahorita ya no las estamos utilizando, ya no es necesario, la gente en su gran mayoría está vacunada y consideramos que no es necesario, sin embargo, aún tenemos activa la aplicación para cuando se llegue a necesitar volvamos a ese esquema de reservaciones pero confiamos en que la sociedad actúe de forma responsable”.

Por Javier Cortés