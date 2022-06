Boxeador empieza a lanzar golpes al aire para después quedar en coma

Simiso Buthelezi, un boxeador profesional de Sudáfrica, está en coma después de terminar desorientado en su pelea por el título de peso ligero africano de la WBF contra Siphesihle Mntungwa el fin de semana pasado. En un clip difundido en redes sociales se ve cómo llevaba la delantera, pero de la nada entra en trance y comienza a soltar golpes al aire.

“No hay ningún cambio en su condición, está en coma, no está hablando, moviéndose ni haciendo nada en este momento”, dijo su entrenador, Bheki Mngomezulu, en entrevista para medios locales.

“Los médicos dicen que podría haber un coágulo de sangre en el cerebro debido a un golpe en la cabeza”, agregó Mngomezulu; en tanto, la familia de Buthelezi está devastada por su condición.

Nadie da crédito de lo que ocurrió

“Esto es muy difícil de aceptar, especialmente para su familia. Simiso acaba de graduarse hace dos semanas en Zoología y Botánica. La familia no puede entender por qué tuvo que suceder de esta manera, todos creíamos que Simiso tenía un futuro brillante”, mencionó su coach.

Los internautas y algunos de sus fans expresaron su preocupación por el video de la pelea, en el cual se ve que Buthelezi, que al poco tiempo de iniciar la décima y última ronda, Buthelezi golpeó a Mntungwa a través de las cuerdas y tropezó, para luego pegarse levemente contra las cuerdas.

instantes después, Buthelezi le dio la espalda a su oponente y comenzó a golpear en la dirección del árbitro, lo que confundió a la audiencia y jueces. Cuando Buthelezi comenzó a golpear el aire en una esquina del ring, el árbitro canceló la pelea, lo que resultó en una victoria para Mntungwa.

Very scary in South Africa please ???????? for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB

— Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 5, 2022