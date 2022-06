Marcelo Ebrard viaja a EU para participar en Cumbre de las Américas

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores Rumbo, viajó este martes a Los Ángeles, Estados Unidos, para participar en la Cumbre de las Américas, que se realiza esta semana con la presencia del presidente Joe Biden y mandatarios de diversos países de la región.

El canciller acude en representación de México y el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que este declinara acudir ante la determinación de Estados Unidos de no invitar a representantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Este lunes, tras oficializarse que Estados Unidos no invitaría a representantes de tres países, el presidente López Obrador informó que tal como lo había adelantado no acudiría si no lo hacían Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero anunció que Marcelo Ebrard lo representaría y que viajaría más adelante a Washigton para reunirse con el presidente Biden.

Previo a su viaje, el canciller Ebrard dio conferencia en la que detalló que insistirán en una nueva relación de las Américas en que haya respeto entre todas las naciones sin exclusiones, cómo está ocurriendo con esta Cumbre y que no sucedió en la séptima edición llevada a cabo en Panamá en 2015.

Nosotros defendemos que no haya exclusión de ningún país, que ningún país tiene el derecho a decirle a otro cómo gobernarse y que la base para una nueva etapa en Las Américas es el respeto mutuo, es lo que vamos a defender”

Respecto al tema de la migración, el secretario Ebrard señaló que Estados Unidos debe asumir un compromiso para invertir al menos 3 mil millones de dólares en la región de Centroamérica para impulsar programas que arraiguen a las personas a sus comunidades y evitar los flujos irregulares, como ya lo hace México con programas sociales en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Yo esperaría y le vamos a insistir a Estados Unidos que ya se decida a invertir y a comprometerse en la escala del tamaño de su economía que es 21 veces más grande que la de México y nosotros invertimos 100 millones de dólares y el año que entra quizá más.

Entonces estás hablando de una inversión que podría estar entre 2 mil y 3 mil millones de dólares, pero dependerá de lo que nos vayan contestando y sus propios programas”

En este sentido, Ebrard aprovechó para anunciar que entre los objetivos de su visita se encuentra el poner en marcha el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro en favor de la comunidad mexicana en esta ciudad angelina, con el respaldo de las autoridades de California.

